‘O Tempo não Para’ tem melhor audiência para uma novela das 7 em 6 anos

No episódio dessa quinta-feira, 6, do Tempero de Família, Rodrigo Hilbert construirá um varal de aves com regulador de alturas e terá participação do artista plástico Diego Belda, um apaixonado por gastronomia. Programa vai ao ar às 21h, no canal GNT.

PEDIDO ATENDIDO

A Netflix confirmou o que se especulava havia algum tempo, Henry Cavill será Geralt de Rivia na série baseada nos livros de The Witcher. Os comentários eram fortes, pois o ator havia revelado ser fã do personagem e demonstrou sua vontade de participar da produção. Ainda não foi divulgada data de lançamento.

GRANDES NOMES

Estreia nesta quinta-feira, 6, às 23h, no Canal Bis Canto Só, programa com diversos nomes da música brasileira, em versões intimistas. Os convidados são Toquinho, Fernanda Abreu, Lucy Alves, Simoninha, Paulo Ricardo, Mariene de Castro, Paulo Miklos e Danilo Caymmi, que interpretam sucessos de suas carreiras e de outros artistas.

AGRADANDO AO PÚBLICO

A novela O Tempo Não Para chegou a cinco semanas no sábado, dia 1.º de setembro, e, nesse período, em São Paulo, registrou média de 28 pontos e 42 de participação. Desde 2012, uma novela das sete não registrava média superior. No Rio de Janeiro, a performance se repetiu, com média de 30 pontos e 47 de participação.

HUMOR CABEÇA

O Porta dos Fundos preparou episódio especial que tem a filosofia nos dias de hoje como tema. Para isso, conta com a participação do filósofo e professor Mario Sergio Cortella. O programa vai ao ar no dia 17 de setembro, às 11h, no YouTube. Segundo Fábio Porchat, que assina o roteiro, a ideia de escrever sobre um filósofo surgiu diante das distrações tecnológicas dos tempos modernos. “Antigamente você tinha todo tempo do mundo para pensar no que você quisesse e hoje você não consegue parar um segundo para pensar. E aí, liguei para o Cortella e fiz o convite.”

SÉRIE NOVA CHEGANDO

Camping, que tem como protagonistas Jennifer Garner e David Tennant, conta a história de um grupo de amigos que vai para o acampamento Brown Bear Lake para uma comemorar um aniversário, até as coisas saírem do controle. A comédia, baseada na série britânica homônima criada por Julia Davis, estreia no dia 11 de novembro no canal HBO e na HBO GO.

BOM DE PROSA

Apresentado por Tony Ramos, o programa A Arte do Encontro desta quarta, 5, 21h30, recebe Denise Fraga. Na atração, dirigida por Felipe Nepomuceno, o ator conversa com a convidada sobre histórias de vida, infância, família e trajetória profissional. Entre outras coisas, Denise destaca o poder de ser criativo e a importância de estar atento no agora para construção do eterno.