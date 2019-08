O romântico ‘Como Perder Um Homem Em Dez Dias’ é destaque da ‘Sessão da Tarde’

A deliciosa comédia romântica Como Perder Um Homem Em Dez Dias, estrelada por Kate Hudson e Matthew McConaughey, é destaque de hoje da Sessão da Tarde. Para ganhar uma campanha milionária, o publicitário Ben aposta que fará com que uma mulher se apaixone por ele. Já a jornalista Andie faz uma reportagem em que um pretendente tem de desistir dela em dez dias. Os dois se encontram, e as coisas fogem do controle. Direção de Donald Petrie.

GLOBO, 13H58. REPR, COL., 116 MIN.

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento / Erin Brockovich. (Estados Unidos/2000). Dir. de Steven Soderbergh. Com Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger.

Os americanos adoram histórias de superação, e este filme é um belo exemplar. Passando por dificuldades financeiras e cuidando sozinha dos filhos, Erin Brockovich pede trabalho para seu advogado. Astuta, ela se dá bem investigando uma grande empresa. O papel rendeu o Oscar a Julia Roberts.

PARAMOUNT, 19h10. REPR, COL.,131 MIN.

Minha Mãe é uma Sereia / Mermaids (Estados Unidos/1990.)Dir. de Richard Benjamin. Com Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder, Christina Ricci.

Cher vive a sedutora e divertida Rachel Flax, que cuida sozinha das filhas, Kate (Christina Ricci) e a adolescente Charlotte (Winona Ryder). Rachel não gosta de ficar muito tempo morando numa mesma cidade. Tímida, Charlotte sofre com essas constantes mudanças. Um clássico dos anos 1990.

TEL. CULT, 23h55. REPR, COL., 110 MIN.