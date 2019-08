‘O que vale é se arriscar e se divertir’, diz Anitta sobre nova temporada de seu game show

Deitada na cama de hotel. Assim, Anitta respondeu às perguntas dos jornalistas, em uma coletiva de imprensa via… WhatsApp! O mundo gira, a humanidade vai evoluindo e as relações profissionais ficam cada vez mais cibernéticas. Com agenda abarrotada, a cantora, com voz cansada, responde em áudio às questões levantadas pelo grupo de jornalistas. Anitta vai estrear nesta terça, 20, às 20h30, no Multishow, a segunda temporada do programa Anitta Entrou no Grupo.

Segundo a cantora, o game show está de volta com a mesma ideia inicial proposta por ela mesma. “Quando eu pensei o programa, a proposta era exatamente ver os artistas que a gente gosta cantando composições de outros. Era uma curiosidade minha”, conta. E diz ainda quais seriam as misturas internacionais que adoraria realizar. “Eu colocaria o John Mayer para cantar Djavan, inclusive já mandei para ele algumas música e ele disse que ia escutar e agradeceu”, revela a cantora, que diz que colocaria ainda Mariah Carey para cantar Beyoncé, Adele cantando Mariah Carey.

A apresentadora explica que sua ideia para este ano seria de um programa diferente do anterior, mas como o Anitta Entrou no Jogo agradou ao canal, com retorno do público e audiência elevada, ela aceitou repetir a fórmula. Mas terá um detalhe que veio do projeto que ela queria ter feito. “Vai ter 0 meu pai participando, ele vai ser um comentarista do programa, como se fosse meu assistente de palco”, avisa.

Com cenário diferente do anterior, a emissora demonstrou sua atenção ao programa, cedendo espaço em um estúdio bem maior, mas mantendo a mesma identidade, afirma Anitta, que terá cenário e figurino coloridos.

Anitta conta que, ao conversar com os convidados, deixa claro que a ideia é se divertir, como se estivesse em uma de suas festas. “Não fiquem apegados a arrasar, em fazer perfeito, o que vale é se arriscar e se divertir”, diz a ansiosa cantora, que fala das atrações confirmadas. “A gente começa com Melin versus o É o Tchan, vai o ser o mais louco, imagina o Melin, todo fofinho cantando É o Tchan e o contrário também (risos)”. Outros destaques serão Ferrugem x Kevinho e Elba Ramalho x Ludmilla.