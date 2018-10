‘O Mundo Sombrio de Sabrina’ tem humor, diversão, mas também momentos de arrepiar

A série O Mundo Sombrio de Sabrina acabou de entrar no catálogo da Netflix e já é uma das queridinhas do público. Na história, que já tem uma segunda temporada confirmada, vemos a jovem Sabrina com vários dilemas. Prestes a completar 16 anos, a menina tem de deixar sua vida normal e assumir o lado da família feiticeira. Terá de passar por muitas provações.

RUMO À EUROPA

Roteirista da equipe de Aguinaldo Silva na próxima novela das 21h, O Sétimo Guardião, Zé Dassilva vai mostrar o seu lado artista em Turim, em novembro, na exposição Itália Arte Di Folco Guido, no MIIT (Museo Internazionale Italia Arte). A convite da galeria Saphira & Ventura, o artista apresentará trabalhos feitos a partir de desenhos de suas viagens pelo mundo. Para abril de 2019, o autor prepara uma exposição individual no Istituto Europeo de Design, no prédio onde ficava o Cassino da Urca, no Rio de Janeiro.

AUDIOVISUAL EM DEBATE

Na sexta-feira, 2, às 21h, estreia no Canal Brasil a série De Semelhanças e Coincidências, com roteiro e direção de Simone Zuccolotto, que procura mostrar a relevância do debate político no cinema brasileiro. A atração apresenta uma reflexão sobre a diversidade de narrativas e a representatividade, e o papel dos filmes na sociedade. Para isso, traz entrevistas com diretores, artistas, escritores e filósofos.

DE CORPO E ALMA

A HBO marcou para o dia 5, às 22h, a estreia do documentário sobre a atriz Jane Fonda. Em um total de 21 horas de entrevistas, sempre com sua habitual franqueza, ela fala sobre sua vida, aponta seus erros, relata a dor causada pelo suicídio da mãe e a falta de disponibilidade emocional do pai, o ator Henry Fonda, além de se abrir sobre os 30 anos de transtornos alimentares e os três casamentos.

TRABALHO EM EQUIPE

Os garotos do D.P.A. – Detetives do Prédio Azul estão voltando com novas aventuras. Será a partir do dia 5, às 19h, no Gloob, com a exibição de dois episódios em sequência. Com histórias inéditas, os jovens detetives vão fazer a alegria das famílias com suas divertidas traquinagens. Chegando à 11.ª temporada, a série retorna com muitas novidades, como o retorno da feiticeira Berenice (Nicole Orsini) ao Prédio Azul, os surtos de maldade de Leocádia (Claudia Netto), e com participação da rapper MC Soffia.