O grupo Fundo de Quintal é a atração do programa ‘Música na Band’

O programa Música na Band, que vai ao ar nesta sexta, 15, às 22h45, terá como destaque o show Roda de Samba, do grupo Fundo de Quintal. Um dos grandes nomes do gênero, grupo se consolidou por usar instrumentos até então pouco comuns em uma roda de samba, como o banjo, o tantã e o repique de mão. No repertório da noite, canções como O Show Tem Que Continuar, A Batucada dos Nossos Tantans e Lucidez/Falso Herói.

TRAJETÓRIA ARTÍSTICA

No Persona em Foco desta sexta, 15, Bruna Lombardi é a entrevistada. Atriz responderá às perguntas do novelista Carlos Lombardi e do diretor Atílio Riccó. Programa é exibido pela TV Cultura, a partir das 22h15.

PARCERIA RENOVADA

A Netflix e a Nickelodeon anunciaram a assinatura de contrato de produção e distribuição de séries e filmes originais, tendo como base a biblioteca de personagens do canal infantil, bem como todos os novos conteúdos de propriedade intelectual da Nick. Esse é um novo passo nessa expansão de relacionamento entre as duas empresas, que já deu outros frutos, como A Vida Moderna de Rocko: Volta ao Lar e Invasor Zim e o Florpus.

HUMOR POP

Foi anunciado pelo canal E! o retorno, em 2020, da série The Soup, que será apresentada pela atriz e comediante brasileira Jade Catta-Preta. Lançada em 1991, revelou nomes como Greg Kinnear, que apresentou o programa de 1991 a 1995; John Henson, de 1995 a 1999; e Aisha Tyler, de 2001 a 2002. A série conquistou espaço na cultura pop tratando de assuntos do mundo do entretenimento.

ALTERANDO HORÁRIO

A partir do dia 2 de dezembro, o Jornal da Record ganhará novo horário, entrando no ar às 19h45. Apresentado por Celso Freitas e Adriana Araújo, jornalístico será exibido antes da novela Topíssima, que ganha o espaço das 20h30.

LUZES E SONS

O canal BIS exibe nesta sexta, 15, às 23h, novo episódio da série Dance Paradise, que está em sua sexta temporada e se dedica a mostrar para o público o que há de melhor e mais badalado em festivais de música eletrônica. Nesta noite, o canal exibe Awakenings, evento realizado durante dois dias, em Amsterdam, na Holanda.

BATEU A FOME

Dedicado aos amantes de um bom lanchinho, o programa O Rei do Sanduíche estreia uma nova temporada nesta sexta, 15, às 23h35, no canal Food Network. O telespectador acompanha Jeff Mauro em sua busca pelas melhores receitas, dedicando-se a preparar os mais variados sanduíches, com acompanhamentos e sobremesas. Neste primeiro episódio, Jeff visita a lanchonete Mickey’s, responsável por um lanche de costela suína ao molho barbecue, uma receita tradicional do local.