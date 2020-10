‘O Carteiro e o Poeta’ chega ao streaming do Belas Artes

Chega nesta quinta ao streaming do Belas Artes um clássico do cinema mundial. O Carteiro e o Poeta (Il Postino), de 1994, conta a história de um homem simples, que aprende amar poesia. Ele é o carteiro Mario Ruoppolo, interpretado por Massimo Troisi, indicado para o Oscar de melhor ator. Mario faz amizade com um famoso poeta, Pablo Neruda (Philippe Noiret), ao entregar a correspondência em sua casa com frequência. Apaixonado pela bela Beatrice (Maria Grazia Cucinotta), o tímido rapaz passa a usar a arma da poesia para conquistar a amada. Trata-se de um filme para emocionar corações e mentes, com esse carteiro humilde, de poucas palavras, que conquista o grande poeta com sua forma simples de ver a vida. Troisi deixou sua marca na película, como o fez também Noiret, que teria feito 90 anos no começo do mês.

Outros títulos estão agendados para integrar o catálogo do À La Carte: No Ritmo da Vida (2003), comédia dirigida por John Irvin, com Colm Meaney, Bernard Hill e Shaun Evans; Amante Por Um Dia (2017), drama de Philippe Garrel, com Eric Caravaca, Esther Garrel e Louise Chevillotte; e As Mil e Uma Noites – Volume 1: O Inquieto (2015), com Miguel Gomes, Crista Alfaiate e Carloto Cotta, que é a primeira parte da trilogia do diretor português Miguel Gomes.