Novela ‘Selva de Pedra’, de 1986, será reprisada pela primeira vez no canal Viva

E a próxima novela a ser reprisada no canal Viva será Selva de Pedra, de 1986, que foi dirigida por Walter Avancini e Dennis Carvalho, escrita por Regina Braga e Eloy Araújo, em adaptação do original de Janete Clair. Será a primeira vez que que o folhetim ganhará reprise no canal. A estreia está marcada para 22 de agosto, às 14h30. No elenco, Tony Ramos, Fernanda Torres, Christiane Torloni e Miguel Falabella. Atração vai ao ar de segunda a sábado, mas pode também ser vista no Viva Play.

RENOVANDO O VISUAL

A Discovery Home & Health trará ao Brasil, no dia 20 de agosto, os gêmeos Drew e Jonathan Scott, que também passarão pelo México, Chile, Argentina e Colômbia. Queridinhos dos fãs de programas de reformas em casas, eles são os apresentadores do Irmãos à Obra, programa que chega à sua oitava temporada, com estreia marcada para o dia 22 de agosto, às 20h35, no H&H.

PEQUENOS FILMES

O SescTV exibe nesta quinta, 11, às 22h, o premiado curta-metragem A Alma do Negócio, de José Roberto Torero. Atração integra a programação Humor em Tempos de Cólera, que conta com curadoria de Zita Carvalhosa, e mostra como o humor é usado, não apenas como diversão, mas como estratégia crítica e reflexiva do mundo. Na história, os atores Carlos Mariano e Renata Guimarães mostram como a vida certinha de um casal vai mudando e o que era doce passa a ser complicado.

AMIGOS NA MIRA

Vai estrear dia 20 de agosto, às 20h30, no Multishow, a nova temporada de Anitta Entrou no Grupo. Programa com a cantora reúne competições musicais ao vivo entre dois convidados por episódio.

NOVA PRODUÇÃO

Rosto conhecido de comédias românticas, além de ter participado da série Grey’s Anatomy, a atriz Katherine Heigl será a protagonista e produtoras de série da Netflix, que é inspirada no livro Amigas Para Sempre, de Kristin Hannah. A trama mostra a história de duas garotas, amigas inseparáveis por longos anos, mas, após uma traição, a amizade entre as duas acaba. O roteiro será assinado por Maggie Friedman e a primeira temporada terá 10 episódios. Ainda sem data de estreia.

DENTRO DE CASA

Com esse período de férias, a Sessão da Tarde, da Globo, vem lucrando em audiência. Foi o que aconteceu com a exibição do filme Homem Aranha 2, no feriado do dia 9 de julho. Atração registrou o recorde do ano, em São Paulo, com 15 pontos de audiência e 31% de participação. Atingiu a maior audiência da faixa desde 19 de novembro de 2018.

PENÚLTIMO CAPÍTULO

No episódio do dia 16 de Cine Holliúdy, Ney Latorraca participara da série, surgindo na pele do inesquecível conde Vlad, que é contratado pelo ‘cinemista’ Francisgleydisson (Edmilson Filho).