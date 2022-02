Novela ‘Pantanal’ tem trailer divulgado e data de estreia definida

Com estreia marcada para 28 de março, no horário das 9 na Globo, a novela Pantanal ganhou um trailer de encher os olhos. Com cenário incrível, a história contatada segue a saga de uma família em meio à natureza exuberante e misteriosa da região central do Brasil.

Escrita por Bruno Luperi, baseada na novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, originalmente exibida na TV Manchete, há 30 anos, a nova versão chega após a esmerada pesquisa da produtora de arte Miriam Saback, a Mirica como é conhecida, que fez um verdadeiro mergulho nesse universo pantaneiro. As gravações foram feitas no Mato Grosso do Sul e também nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Trama

Dividida em duas fases, Pantanal mostra a relação do velho Joventino (Irandhir Santos) e seu filho, José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira). O pai, que acredita que “a natureza que fala, e fala mais alto que os homens”, se torna maior peão do Pantanal e fica mais famosos por trazer os bois selvagens, os marruás, por meio de feitiço. Em determinado momento, Joventino some inexplicavelmente, sem uma pista sequer.

Elenco

Entre os nomes que darão vida aos personagens nesta nova versão de Pantanal estão Alanis Guillen como Juma Marruá, Juliana Paes, que vive Maria Marruá, Renato Góes, como José Leôncio, Osmar Prado será o Velho do Rio, Letícia Salles e Dira Paes vão dividir o papel de Filó, José Loreto dará vida a Tadeu, irmão de Jove, Juliano Cazarré será o peão Alcides e Murilo Benício será Tenório.