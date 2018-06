Novela ‘As Aventuras de Poliana’ é a nova aposta do SBT

Estreia nesta quarta, 16, a nova produção do SBT, As Aventuras de Poliana. Baseada no clássico de Eleanor H. Porter, a obra foi adaptada por Iris Abravanel e tem direção-geral de Reynaldo Boury. Como já é tradicional na emissora de Silvio Santos, essa primeira semana da nova trama será exibida às 21h, em dobradinha com os últimos capítulos de Carinha de Anjo, que vai ao ar às 20h30.

Com essa novela, Iris Abravanel comemora dez anos de sua estreia na teledramaturgia. Dividida em duas fases, a produção traz no elenco nomes como Sophia Valverde, Kiara Sasso, Larissa Manoela, Dalton Vigh, Marat Descartes, Igor Jansen, Clarisse Abujamra, Otávio Martins, Myrian Rios.

Protagonista do folhetim, a jovem Sophia Valverde conta que “quando soube que poderia ser a personagem Poliana, minha mãe comprou o livro e eu li tudo junto com ela. Eu amei a história, me identifiquei com a personagem e achei linda a mensagem que o livro passa, incluindo o Jogo do Contente”.

Sophia vive a alegre Poliana, que tem praticamente a mesma idade que ela. E como toda adolescente, algumas características se assemelham. “Acho que somos parecidas principalmente na maneira muito alegre, agitada e feliz de lidar com as pessoas e a vida”, afirma a atriz.

Quanto às suas expectativas sobre viver a personagem principal, Sophia diz que sempre sonhou com isso. “Agora que finalmente aconteceu, fiquei muito feliz e agradecida. Me sinto realizando um sonho. Tenho muito mais cenas para gravar do que nas outra novelas que já fiz, mas tenho muita facilidade em decorar os textos. Tem sido muito bom interpretar uma personagem tão especial, como a Poliana.”

Novos alunos estão chegando para animar ainda mais a Escolinha do Professor Raimundo. Comandada por Bruno Mazzeo, a trupe terá, nesse início de ano letivo, algumas caras diferentes. Entram em cena, Seu Eustáquio, papel que foi de Grande Otelo, e agora interpretado por Érico Brás. E Patropi, o hippie universitário, que será interpretado por Marco Luque.

Antes da estreia brasileira da 29.ª temporada dos Simpsons, no próximo dia 21, a Fox preparou uma maratona de 28 horas, que contará com os episódios mais icônicos da série. A exibição começará às 18h de domingo, 20, indo até 22h da segunda, 21.