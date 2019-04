Nova temporada do ‘Som do Vinil’ será com mulheres e Gal Costa é uma das convidadas

Som do Vinil’. Gal Costa gravou, em estúdio no Jardim Botânico, participação na 13ª temporada do programa comandado por Charles Gavin, no Canal Brasil. Este ano, ele entrevista artistas mulheres.

O TEMPO PASSA

Estreia nesta quarta-feira, 10, às 23h, no GNT, a quarta temporada de Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. Dessa vez, vamos ver Fernanda (Mônica Martelli), que chega aos 46 anos, percebendo a passagem do tempo e como sua vida está parada, com nada de novo acontecendo. Para agravar a situação, o Aníbal (Luís Salém), que é seu sócio e melhor amigo, decide se mudar e sair da sociedade na produtora de eventos. A ideia central dos novos episódios é mostrar a passagem do tempo e seus impactos na vida de uma mulher.

EM TELA GRANDE

O Circuito Spcine completou três anos e, para comemorar, exibe em suas salas, até 1.º de maio, vários filmes infantojuvenis nas salas nos CEUs, no Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes e na Biblioteca Roberto Santos. Na lista estão Tito e os Pássaros, de Gustavo Steinberg, André Catoto e Gabriel Bitar, Sobre Rodas, de Mauro D’Addio, e Cinderela Pop, com Maísa Silva e dirigido por Bruno Garotti. Na parte de clássicos, exibição de Cantando na Chuva, de Gene Kelly e Stanley Donen, 8½ , de Federico Fellini, e O Jogador, de Robert Altman.

ANJOS NO COMANDO

A Netflix anunciou sua nova série brasileira original, Ninguém Tá Olhando, que terá em seu elenco Kéfera Buchmann, o rapper Projota, Victor Lamoglia, Júlia Rabello, Telma Souza e Leandro Ramos. Feita em oito episódios e dirigida por Daniel Rezende, a comédia começou a ser gravada acompanha os Angelus, que são entidades parecidas com anjos da guarda, que tentam guiar a humanidade pelo melhor caminho.

UMA NOVA VOZ

A final do The Voice Kids será no domingo, 14, e os finalistas são Raylla Araújo, Luiza Barbosa e Jeremias Reis, que somaram a maior pontuação. Reality tem apresentação de André Marques, com Thalita Rebouças nos bastidores e direção-geral de Flavio Goldemberg. Os técnicos são Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria.

VIVER DA ARTE

Júlia Lemmertz é a convidada do Persona em Foco, que vai ao ar nesta quarta, 10, às 23h15. Nesta edição, atriz será entrevistada pelo ator Luiz Serra e pela atriz, diretora e professora de teatro Lígia Cortez. Júlia conta histórias de sua carreira, que são acompanhadas de depoimentos de amigos e colegas que conviveram com ela em diferentes momentos, como Malu Mader, Paulo Betti, Zécarlos de Andrade, Selma Egrei, Emílio de Mello, Zé Celso, Jonas Bloch e David Schurmann. O programa pode ser visto no YouTube e no Cultura Digital.