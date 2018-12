Nova temporada do ‘Cine-Delas’, do Canal Brasil, será apresentada por Anna Muylaert

Na nova temporada da mostra Cine-Delas, do Canal Brasil, o comanda da mostra ficou a cargo da diretora Anna Muylaert.

Como no ano anterior, a atração vai de janeiro a março – mês que abriga o Dia Internacional da Mulher -, sempre aos sábados e às terças-feiras, com a exibição de um filme de alguma diretora brasileira, das mais diversas naturalidades e sotaques, compondo um mosaico plural da nossa produção. As cineastas Carolina Jabor e Mini Kerti são duas convidadas da mostra

O festival exibirá os seguintes filmes: Amores de Chumbo (2017), de Tuca Siqueira; Meu Passado Me Condena: o Filme (2013), de Júlia Rezende; Cazuza – O Tempo Não Para (2004), de Sandra Werneck; Pela Janela (2017), de Carolina Leone; Aos Teus Olhos (2016), de Carolina Jabor; Pendular (2017), de Júlia Murat; Encantados (2014), de Tizuka Yamasaki; Para Ter Onde Ir (2016), de Jorane Castro; Muitos Homens Num Só (2014), de Mini Kerti; Baronesa (2017), de Juliana Antunes; Campo Grande (2015), de Sandra Kogut; e É Proibido Fumar (2009), de Anna Muylaert.

MUITA HISTÓRIA

O Canal Brasil exibe nesta terça, 18, dois documentários para homenagear o irreverente roqueiro Serguei. A partir das 17h45, será a vez do curta Serguei Íntimo (2014), de Luciana Cavalcanti, em en seguida, tem o longa Serguei – O Último Psicodélico (2016), de Ching Lee e Zahy Tata Pur’gte.

COMPETIÇÃO DIVERTIDA

Na edição especial de fim de ano Prêmio Nhac GNT, o público vai acompanhar a batalha entre youtubers pelo posto de Melhor Youtuber de Gastronomia. A competição é dividida em duas fases – na primeira, os participantes recriam uma receita do Nhac GNT (canal de gastronomia do GNT no YouTube) e publicam vídeos em seus próprios canais. A apresentação do Prêmio é de Mohamad Hindi e os jurados são os chefs Claude Troisgros, Felipe Bronze e Raíza Costa, que elegem o vencedor, que será revelado no último episódio durante uma ceia de fim de ano especial, no dia 19.

TENSÃO A VISTA

O capítulo dessa segunda, 17, da novela teen Malhação: Vidas Brasileiras ganhou ares do filme Esqueceram de Mim, que serviu de inspiração para a autora Patricia Moretzshon. Na história, os pais de Mel (Maria Rita), Gabriela (Camila Morgado) e Paulo (Felipe Rocha), precisam se ausentar e a menina fica sob a guarda de Getúlio (Arlindo Lopes), o que será sinal de aventura.

DONA DA VOZ

A atriz Rafaela Ferreira é a narradora de um especial de Natal em As Aventuras de Miau, canal do YouTube. A sua participação está prevista para o dia 21 de dezembro, no episódios em fará a voz de todos os personagens, inclusive o Papai Noel. A historinha se passa na noite do dia 24 e mostra Miau ansioso para conhecer o bom velhinho.

EBA, FÉRIAS!

Com o fim do período letivo, a garotada que curte filmes poderá se divertir com a programação da Sessão da Tarde, da Globo. A emissora selecionou 34 filmes e animações para preencher as tardes das crianças e jovens. E a maratona terá Garoto-Formiga 2, Tá Dando Onda, As Férias do Pequeno Nicolau e Alvin e os Esquilos 2. A programação de férias continua 1º de fevereiro.

CULTURA EM FOCO

O programa Roda Viva dessa segunda-feira, 17, recebe o atual ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, que em 2019 assumirá a Secretaria de Cultura do Estado. Comandada por Ricardo Lessa, a atração vai ao ar às 22h e conta com a tradicional participação do cartunista Paulo Caruso.