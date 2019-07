Nova temporada de ‘Sessão de Terapia’, com Selton Mello e Morena Baccarin, chega antes ao streaming

A nova temporada de Sessão de Terapia, com direção de Selton Mello, chega em 30 de agosto ao catálogo do Globoplay.

Baseada na série israelense BeTipul, nesta nova fase, que terá 35 episódios, conta com Selton Mello vivendo o psicólogo Caio, que terá como supervisora Sofia, interpretada por Morena Baccarin. Completam o elenco, Fabiula Nascimento, David Junior, Cecilia Homem de Mello e Livia Silva.

BELEZA GESTUAL

A trajetória de Angel Vianna, um dos nomes mais celebrados da dança nacional, é tema de documentário, que o Canal Curta! exibe nesta terça, 23, às 22h20. Angel Vianna: Voando com os Pés no Chão, dirigido por Cristina Leal, mostra a vida da bailarina por meio de entrevistas, performances e homenagens de seus alunos.

SOM NA CAIXA

O programa Música Boa Ao Vivo desta terça, 23, terá a presença de Ferrugem, Sorriso Maroto e Naiara Azevedo, interpretando repertório próprio. Apresentado por Iza, atração será exibida às 20h30, no Multishow, e, em seguida, a cantora comanda live com os convidados no Facebook.

QUE HISTÓRIA!

O canal Off exibe nesta terça, 23, às 23h, o documentário The Man With The Halo, que conta a história de Tin Don, que, em 2017, quando pedalava se preparando para as provas do Ironman, em Kona, no Havaí, foi atropelado por um caminhão. Os exames feitos mostravam que ele havia quebrado o pescoço, o que seria o fim de sua escalada no esporte. Mas o que poderia ser o fim, não aconteceu, e ele mostrou toda sua força e determinação, aceitando um tratamento arriscado, mas teve êxito. E é esta história de superação, que o filme acompanha.

LÂMINA AFIADA

O History estreia nesta terça, 23, às 21h30, a sexta temporada de Desafio Sob Fogo. No primeiro episódio, sete competidores terão de criar armas e sobreviver a quatro fases de provas, para ter o direito de retornar para casa e recriar uma faca chopper, em suas próprias máquinas de forja.

CANDIDATO INUSITADO

E chega ao fim nesta terça-feira, 23, a série Cine Holliúdy. Neste último episódio, a cidade está às vésperas da eleição, e surpresas surgem com a realização de uma pesquisa de intenção de voto. Terá ainda participação especial de Tonico Pereira e Michel Melamed.

PODE GRITAR

Atração do canal AMC, a série de terror sobrenatural NOS4A2 teve confirmada uma segunda temporada. O anúncio foi feito durante a Comic-Con de San Diego, pelo elenco e produtores, antes mesmo do episódio final da primeira temporada, que será exibido em 5 de agosto.

UM SENHOR INESQUECÍVEL

O Canal Brasil homenageia o poeta paraibano Ariano Suassuna, que morreu há cinco anos, com a exibição, às 15h15, do filme O Auto da Compadecida, com Matheus Nachtergaele e Selton Mello.