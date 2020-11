Nova temporada de ‘Overhaulin’ traz de volta Chip Foose com seu design arrojado

Série destinada a amantes de carros, mas que prende a atenção do público em geral, retorna em nova temporada, a partir desta quarta, 4, às 22h10, no Discovery Turbo. Overhaulin’: Os Supercarros traz de volta o mago do design automotivo Chip Foose e sua equipe, para as mais incríveis transformações em carros nos mais complicados estados de conservação. O esquema do programa continua o mesmo, com os participantes sendo surpreendidos com o que será feito com seus carros. Neste primeiro episódio, o sortudo da vez é Vahe, que considera o seu Ford Lightning 2002 como parte da família.

Desafio musical

Estreia nesta quarta, 4, às 18h, no Cinemax e na HBO GO, a segunda temporada da série Clubversão Latino. A produção é composta por 13 episódios e traz Milton Nascimento e Tiago Iorc, além do casal de músicos argentinos Martin Sued e Cristine Breves, que apresentam uma releitura de While My Guitar Gently Weeps, canção composta por George Harrison em 1968, que integra o Álbum Branco, dos Beatles. Em um estúdio, o diretor Fabio Pinczowski recebe seus convidados, que revelam o processo criativo de versões para canções famosas, isso em apenas um dia.

Então é Natal

Fim do ano chegando e as dicas de filmes relacionados à época começam a surgir. Entra na Netflix, no dia 13, Uma Invenção de Natal, que mostra um fabricante de brinquedos que não vê mais graça na vida. Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) se sente desse jeito por ter sido traído por seu aprendiz Gustafson (Keegan-Michael Key). Mas tudo pode tomar outro rumo com a chegada de sua neta (Madalen Mills). Destaque para a trilha sonora original, que tem nomes como John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan, Usher e Kiana Lede.