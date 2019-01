Nova temporada da série ‘Professor T’ estreia em fevereiro no canal Film & Arts

A terceira temporada da série Professor T estreia dia 6 de fevereiro, às 23h, no Film&Arts. Na trama, Jasper Teerlinck, conhecido como o Professor T., leciona criminologia psicológica e cativa seus alunos, apesar da personalidade forte, por ter sempre uma opinião sobre tudo e não se preocupar com a opinião pública. Cada episódio vai ao ar às quartas-feiras, às 23h.

VIAJANDO NO TEMPO

Na novela Espelho da Vida, o médico Fabrício (Marcello Escorel) consulta Piedade (Julia Lemmertz), que está muito doente, depois de ter brigado com o marido Eugênio (Felipe Camargo) e saído na chuva.

PARA MATAR A SAUDADE

O Canal Curta! anuncia que estreará com exclusividade o telefilme Belchior – Amar e Mudar as Coisas, que foi aprovado pela Ancine e será produzido pela Clariô Filmes, com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A direção ficará por conta de Natália Dias, com codireção de Camilo Cavalcanti, que assinam o argumento original, mas terá roteiro e montagem de Paulo Henrique Fontenelle. Longa sobre Belchior contará com imagens de arquivo e depoimentos sobre diferentes momentos da carreira do artista.

MÚSICA E LETRAS

Nesta terça-feira, às 21h45, a TV Brasil apresenta show de Sidney Magal com a Sinfônica da Bahia. Espetáculo mistura repertório clássico com popular e terá participação do pianista Cristian Budu e da violinista Priscila Plata Rato, além do ator Jackson Costa e do Corpo de Baile Sonho de Valsa. Mas a programação começa antes, às 18h30, no programa Trilhas e Letras, na qual o escritor Francisco Azevedo bate papo com o apresentador Raphael Montes.

PRIMEIRO CAPÍTULO

Começa nesta terça uma nova história no horário das 19h, na Globo, com a estreia da novela Verão 90, uma comédia romântica, com muita música, escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral, e direção de Jorge Fernando. Conta a história de três ex-astros mirins, que formavam o Patotinha Mágica. Com Isabelle Drummond, Rafael Vitti, Jesuíta Barbosa, Claudia Raia e Dira Paes.

ESPORTIVO OU CLÁSSICO

Programa para amantes de carros, mas que pode agradar a um público maior, Joias sobre Rodas, vai ao ar nesta terça, às 20h30, no Discovery Turbo. Comandado pelos britânicos Ant Anstead e Mike Brewer, que estão nos EUA e mostram restaurações de modelos de sucesso na Europa, como Ford Capri, o Volvo 850 T-5R, o Golf GTi e o Alfa Romeo 164L.

VIVER A VIDA

A Netflix lançará, ainda este ano, a série Coisa Mais Linda, que se passa na virada dos anos 1960 e conta a história da jovem paulistana Maria Luiza (Maria Casadevall), que decide abrir um restaurante com o marido, no Rio de Janeiro, mas ele a abandona e ainda leva o dinheiro.