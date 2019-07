Nova temporada da ‘Escolinha do Professor Raimundo’ estreia neste domingo na Globo

Após estrear no canal Multishow, a turma da nova Escolinha do Professor Raimundo vai animar o público da TV aberta, ao chegar à grade da Globo neste domingo, 28, a partir de 12h45. Sob o comando de Cininha de Paula, que também faz participação especial, interpretando personagem que foi de sua mãe, os queridos alunos estão volta, e com novos amiguinhos. Guiados pelo sábio Professor Raimundo (Bruno Mazzeo), João Canabrava (Marcos Veras) e Seu Fininho (Paulo Vieira) integram a lista de chamada na sala de aula.

REVIRAVOLTAS DA VIDA

Estreia no dia 9 de agosto, às 22h30, no Canal Brasil, a minissérie Toda Forna de Amor, que é dirigida por Bruno Barreto e tem como protagonizada Romulo Arantes Neto. Na trama, um empresário está quase falido e, para tentar salvar seu negócio, tenta uma nova empreitada ao transformar sua boate na TransWorld, uma casa noturna que é dedicada ao público LGBTQI. Integram o elenco, Guta Ruiz, Neto, Gabrielle Joie, Christiana Ubach, Otavio Martins, Daniel Infantini, Eucir de Souza.

NO RINGUE

A terceira temporada da série Glow chega ao catálogo da Netflix no próximo dia 9 de agosto. Criada por Liz Flahive e Carly Mensch, nesta nova fase a produção traz a equipe de lutadoras de luta livre vivendo conflitos após série de apresentações em Las Vegas. Nessa fase da história, vamos acompanhar as meninas se digladiando por questões como disputa de poder, tensões sexuais e novas prioridades na vida de cada uma.

VIDA DE UMA DIVA

O canal Arte1 apresenta neste sábado, 27, à 0h, o documentário Maria Callas e Tosca, que mostra a interpretação da ópera de Puccini pela soprano. Trata-se da apresentação que foi realizada em 1964, no Royal Opera House, em Londres. Direção de Holger Preusse.

LUTA PELO BEM

Nos últimos momentos de férias da criançada, o canal Gloob mostra episódios inéditos de Miraculous Ladybug. E, a cada sexta-feira, às 20h, chegam aventuras inéditas de Ladybug e Cat Noir. Dupla poder contar com a ajuda de novos super-heróis para combater o mal. Mas não é só isso, outra novidade é uma nova temporada do seriado, que chegará repaginado ao Mundo Gloob, no YouTube, a partir do dia 9 de agosto.

REVIRANDO ARQUIVOS

Destaque da programação da TV Brasil deste sábado, 27, às 19h30, será Nelson Sargento, que ganha homenagem pelos seus 95 anos. Sambista será tema do programa Recordar É TV, que resgata material de acervo preservado pela emissora pública.