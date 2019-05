Nova novela das 9, ‘A Dona do Pedaço’ estreia com personagens femininas fortes

Trama de Walcyr Carrasco, que vai ao ar a partir desta segunda, 20, na Globo, traz Juliana Paes como protagonista e outras personagens mulheres importantes

Duas famílias rivais e um amor proibido. A nova novela das 9, A Dona do Pedaço, estreia na Globo nesta segunda-feira, 20 – substituta de O Sétimo Guardião – e inicia sua trajetória assim, com toda essa carga melodramática, ao melhor estilo do autor Walcyr Carrasco, o mesmo de O Outro Lado do Paraíso.

Maria da Paz (Mirella Sabarense/Juliana Paes), a grande protagonista do folhetim, nasceu e cresceu na cidade fictícia de Rio Vermelho, no interior do Espírito Santo. Ela faz parte de uma família de justiceiros profissionais, os Ramirez, e se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), que pertence à principal família rival nos negócios, os Matheus. A história do casal, inspirada em Romeu e Julieta, está fadada à tragédia. Maria da Paz e Amadeu começam um romance e decidem se casar. Mesmo a contragosto de todos, os dois mantêm seus planos, e as famílias dão trégua às brigas.

No entanto, no dia do casamento, Amadeu leva um misterioso tiro. E os Matheus prometem vingança. Ele sobrevive – mas um vai achar que o outro está morto. Maria da Paz foge da cidade, rumo a São Paulo. Na capital paulista, ela descobre que está grávida do grande amor de sua vida, e conta com ajuda de pessoas que conhece para conseguir ir em frente. Batalhadora, ela prospera. Vinte anos se passam, e Maria da Paz surge como uma bem-sucedida empresária, dona de 22 lojas da rede de confeitaria Bolos da Paz.

O fato de Maria da Paz ser uma boleira de mão cheia se deve muito à sua avó Dulce (Fernanda Montenegro), com quem ela aprendeu a fazer bolos em Rio Vermelho. Apesar da doçura, a viúva Dulce é também uma matriarca de pulso firme, que comanda os negócios da família Ramirez. Aliás, ela é uma das principais figuras da primeira fase da novela, assim como os líderes da família rival, a matriarca Nilda (Jussara Freire) e o marido Miroel (Luiz Carlos Vasconcelos).

Dulce e Nilda são duas mulheres fortes, endurecidas pelas tragédias que marcaram suas respectivas famílias ao longo dos anos. Em A Dona do Pedaço, o protagonismo é das personagens femininas. A começar, claro, pela personagem de Juliana Paes. “A novela é sob o ponto de vista dela, que é uma guerreira, uma Scarlett O’Hara que vai lutar e vai conseguir muitas coisas”, descreve a diretora artística da novela, Amora Mautner.

Walcyr Carrasco diz que não teoriza muito sobre seu trabalho, mas afirma que o protagonismo feminino sempre foi forte em tudo que ele escreve. “E as personagens de mulheres fortes surgiram na própria criação da trama”, completa ele. O autor fala também da inspiração em Romeu e Julieta para criar a história da rivalidade entre duas famílias e do amor proibido. “Remete a Shakeaspeare, sim. Não esqueça que ganhei um Jabuti pela tradução e adaptação de Romeu e Julieta. Então, pensei nesse amor shakespearino, que me move muito, sempre! A paixão acima da guerra entre famílias”, diz ele.

É a primeira vez que Walcyr e Amora trabalham juntos. Ela assumiu a direção da novela pouco tempo depois de finalizar as gravações da série Assédio. Já Walcyr praticamente emendou esta novela com sua anterior, a bem-sucedida O Outro Lado do Paraíso, que chegou ao fim em maio de 2018. “Amora e eu nos damos muito bem, desde o primeiro momento que nos conhecemos pessoalmente. Está sendo uma troca incrível”, conta Walcyr.

Experiente, Amora já dirigiu muitas novelas, mas diz que esta é seu primeiro melodrama. “O que eu mais gosto da novela é esse contato com o Brasil. E estou com o parceiro que é o Walcyr Carrasco, e se tem alguém que sabe falar com o Brasil é ele”, diz a diretora. “Acho essa novela muito moderna, no sentido em que a gente fala de uma protagonista que veio do nada e foi alcançando tudo. Mas não é só isso a história, essa história é sobre muito mais coisa, e também traz leveza, a comédia.”

A Dona do Pedaço reúne ainda no elenco nomes como Reynaldo Gianecchini, Agatha Moreira, Paolla Oliveira, Caio Castro, Nathalia Dill, José de Abreu, Natalia do Vale, Marco Nanini, Nívea Maria, Suely Franco, Maeve Jinkings, Álamo Faço, entre outros.