Nova aposta do canal BIS, série ‘Rock Estúdio’ tem apresentação de Jimmy London e China

Estreia nesta quinta, 31, às 23h, no Canal Bis, a série Rock Estúdio, que é apresentada por Jimmy London e China.

Produção traz grandes bandas de rock e pop nacional para performances inéditas e em clima mais intimista e despojado. Entre os nomes que estarão na primeira temporada, CPM22, Raimundos, Titãs, Fresno, O Terno, Dead Fish, Far From Alaska feat Andreas Kisser e Shaman & Viper.

E, ao longo dos oito episódios, programa contata coma presença de uma banda diferente, que participará de ensaio em alta qualidade de áudio, além de conversas sobre músicas e histórias inusitadas entre velhos amigos de estrada, mostrando detalhes da montagem e dos equipamentos de cada músico.

ANJOS E DEMÔNIOS

Uma guerra entre anjos e demônios para capturar uma criança prestes a nascer e que pode se tornar o novo Messias ou o anticristo. Esse é o ponto de partida da nova série de terror Liberto. Dirigida pelos cineastas Gustavo Fogaça e Paola Troian com produção da Santa Transmedia, a obra de ficção estreia no Dia do Halloween, nesta quinta, 31, às 20h30, no canal Prime Box Brazil. O elenco conta com atores como Emilio Farias, Áurea Baptista, Eduardo Mendonça, entre outros.

FORTES PELO BRASIL

O quarto episódio inédito da série Fortes do Brasil, que será exibida nesta quinta, 31, às 22h, na TV Brasil, conta a história do complexo formado pelo Forte Barão do Rio Branco, Forte de São Luiz e Forte do Pico, em Niterói, no Rio. O mais antigo deles é o Forte do Barão do Rio Branco. A série documental traz uma perspectiva histórica sobre as fortalezas e os fortes mais importantes do País. O conteúdo está disponível ainda no aplicativo EBC Play.

IMORTAIS

Nesta quinta-feira, 31, às 20h, o canal Curta! exibe episódio inédito de Imortais da Academia, que tem como temas João Ubaldo Ribeiro e os ocupantes da cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras. O pernambucano Evaldo Cabral de Mello, atual ocupante da cadeira 34, é um dos mais importantes historiadores brasileiros da contemporaneidade. Seus antecessores também se consagraram, como o escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, um dos grandes romancistas do País, vencedor do Prêmio Camões.

HALLOWEEN 1

Para comemorar o Halloween, o Gloob vai exibir nesta quinta, 31, a Maratona D.P.A. – As Bruxas Estão Soltas. A programação especial traz 50 episódios de Detetives do Prédio Azul, incluindo 23 episódios do programa original e sete vídeos inéditos do Vlog da Berê. Tem também o Vlog da Mila, com 20 episódios que fizeram sucesso no canal do Mundo Gloob, além da exibição do longa-metragem D.P.A. 2 – O Mistério Italiano.

HALLOWEEN 2

O Now criou o Especial de Halloween, com 32 filmes selecionados para os amantes do terror. A programação inclui dois clássicos originais: Psicose, de Alfred Hitchcock, e Poltergeist – O Fenômeno, de Tobe Hooper. Há ainda o mais novo longa estrelado por Chuck, Brinquedo Assassino, que saiu de cartaz dos cinemas recentemente e estreia na plataforma nesta quinta, 31. Para completar o especial, estão também títulos como A Freira, Annabelle, Invocação do Mal, A Maldição da Chorona, Os Fantasmas se Divertem, entre outros. O Especial de Halloween estará disponível até 7 de novembro.