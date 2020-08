Nos três anos de sua morte, Luiz Melodia ganha homenagem em live do Teatro Rival

Nascido no dia 7 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Luiz Melodia será homenageado nesta terça-feira, 4, dia em que se completam três anos de sua morte. Comandado pelo produtor Marcus Fernando, evento será realizado pelo Teatro Rival Refit, direto do Instagram da casa, a partir das 16h. Vão estar na live os músicos Chico César, Jards Macalé, Pedro Luís, Zezé Motta, Marcos Sacramento, Moyseis Marques e Renato Piau. Também participam a atriz Angela Leal, diretora do Rival, e Mahal, filho de Luiz Melodia.

Vozes unidas

Como vários grupos têm feito, a Orquestra Sinfônica do Paraná também partiu para o formato digital, gravando canções que ficam à disposição do público em canal do YouTube por tempo indeterminado. Em uma dessas apresentações virtuais, o grupo contou com a participação da atriz e cantora Letícia Sabatella, em uma homenagem ao compositor Aldir Blanc, que morreu em 4 de maio por causa da covid-19. Músicos contaram com a regência do maestro Stefan Geige.

Fazendo graça

No episódio desta terça, 4, A Culpa É do Cabral recebe o apresentador Sergio Mallandro para um divertido bate-papo com Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura. Gravado antes da pandemia, programa vai ao ar às 23h, no Comedy Central.

O retorno

Após a reprise da novela A Escrava Isaura em suas tardes, a Record TV anunciou que colocará no lugar Escrava Mãe. A reestreia será no dia 18 junto com o último capítulo da trama anterior. Folhetim de Gustavo Reiz, livremente inspirada no clássico A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, tem direção geral de Ivan Zettel. No elenco, Zezé Motta, Gabriela Moreyra, Pedro Carvalho, Antônio Petrin, Thais Fersoza, Jussara Freire.