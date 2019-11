No Que História É Essa, Porchat?, Ivete Sangalo fala sobre o dia em que encontrou Cher

Mantendo uma pegada de bom humor, Fábio Porchat recebe nesta terça, 12, em seu programa no GNT, Ivete Sangalo, Marisa Orth e Samantha Schmütz. O Que História É Essa, Porchat? entra no ar às 22h30. Tanto no palco quanto na plateia, histórias malucas e divertidas.

Ivete, mostrando seu carisma e bom humor, revela sua tentativa de aproximação com a cantora Cher, isso em um desfile de moda em Paris. A baiana tentou puxar papo com a diva pop, mas não foi conseguiu muita interação. “Cher, lá na Bahia eu faço uma música em sua homenagem… Axé Music.” e completou “ela não entendeu o trocadilho, mas respondeu ‘Amazing!”, contou Ivete.

Já Marisa Orth e Samantha Schmutz contam histórias de seus relacionamentos com homens que esconderam o seu verdadeiro estado civil.

E, na plateia, um homem que virou a atração de uma festa, por ter sido confundido com o vocalista do Foo Fighters.

NOSSA HISTÓRIA

A dupla Sandy & Junior encerrou a turnê de comemoração dos 30 anos de início da carreira, mas os festejos vão continuar. É que o Globoplay anuncio, para ano que vem, uma série documental sobre essa história de sucesso dos dois irmãos. Nela, fãs poderão ver essa trajetória por meio de depoimentos e imagens desse retorno da dupla, após 12 anos de separação.

PARA CURIOSOS

No #Provocações desta terça, 12, Marcelo Tas recebe o youtuber Iberê Thenório. Em seu canal, o Manual do Mundo, o jornalista aborda diversos assuntos ligados à ciência, mostrando, em vídeos, experimentos práticos. Além disso, ele também dá dicas de sobrevivência, explica fenômenos naturais e revela como funcionam determinadas coisas. O Manual do Mundo, segundo o Guinness Book, é o maior canal de Ciência e Tecnologia em Língua Portuguesa do mundo. O #Provocações vai ao ar às 22h15, na TV Cultura e no aplicativo Cultura Digital.

NOVA FASE

Chega nesta terça, 12, às 21h, na MTV, a nova temporada de Geordie Shore. Nesta nova fase, os participantes estarão em casa, nada de rodar pelo mundo, e continuam com a mesma vontade de mexer com as pessoas, mas em grande estilo. Bethan e Beau continuam seu reinado, mas em um relacionamento não muito tranquilo. Além disso, James e Abbie voltam prontos para viver tudo de novo, junto com Nathan, Chloe e Sam

TROCANDO IDEIAS

Nesta terça, 12, às 21h30, chega à programação da GloboNews a terceira temporada do Em Movimento. A série vai tratar da inovação social por meio da arte e, para isso, percorre várias cidades do País, mostrando iniciativas relacionadas a cidadania, educação, saúde, esporte, meio- ambiente, trabalho e mobilidade. E, ao longo de oito semana, vários nomes serão ouvidos, como Gringo Cardia, João Carlos Martins, Sebá Tapajós e Vick Muniz.

HUMOR DE PESO

Antonio Tabet é o convidado desta terça, 12, do programa A Culpa É do Cabral, que vai ao ar às 23h, no Comedy Central e CC Play. Para animar a noite, o humorista vai enfrentar os colegas Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura.

PERIGO IMINENTE

Sementes do Amanhã, série documental estreia nesta terça-feira, 12, às 23h15, no Canal Futura. Produção revela os alimentos brasileiros que correm risco de extinção, como é o caso do buriti.