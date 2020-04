No Dia do Livro, filmes baseados em obras literárias serão exibidos no Telecine

No Dia do Livro, que é comemorado em 23 de abril, o Telecine preparou programação com filmes baseados em alguma obra literária. No Telecine Action, às 16h, Jogos Vorazes: Em Chamas, com direção de Francis Lawrence e protagonizado por Jennifer Lawrence; às 18h, Mentes Sombrias, direção de Jennifer Yuh Nelson, com Amandla Stenberg; às 20h, Maze Runner: Correr Ou Morrer, direção e Wes Ball, com Dylan O’brien; às 22h, Divergente, direção de Neil Burger, com Shailene Woodley; e à 0h, O Hobbit: A Batalha Dos Cinco Exércitos, de Peter Jackson, com Martin Freeman.

Bate-papo musical

O Dia Nacional do Choro é comemorado em 23 de abril, data do nascimento do arranjador, instrumentista e compositor Pixinguinha. Para homenagear a efeméride, a Casa Natura Musical realiza três lives que reverenciam o gênero, em conversas com nomes relacionados ao tema. E começa, às 15h, com o bandolinista Hamilton de Holanda, seguido, às 17h, pelo jornalista e pesquisador musical Zuza Homem de Mello, encerrando, às 18h, com a cantora e bandolinista Nilze Carvalho. As conversas serão mediadas pelo pesquisador Lucas Nobile e poderão ser conferidas no Instagram da casa – @casanaturamusical).

Rodinhas pelo mundo

Estreia nesta quinta, 23, às 21h30, no Off, a segunda temporada de Luan Oliveira: Além de Skate. Nos dez episódios, acompanhamos um dos principais nomes do skate street mundial em locais como São Paulo, Los Angeles, Tampa, Paris e Londres. Das ruas de Porto Alegre para o mundo, Luan tornou-se líder de uma geração na modalidade. Série ganha reapresentações na sexta, às 23h, no sábado, às 14h30, e na segunda, às 19h.

Vida em casa

Os convidados do próximo Que História É Essa, Vovó?, que será no domingo, 26, são o ator Ary Fontoura e o músico Tom Zé. Apresentada por Fábio Porchat, a live vai ao ar às 15h, no Instagram do Porta dos Fundos (@portadosfundos).