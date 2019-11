No Dia da Consciência Negra, canal exibe ‘Green Book: Guia Para a Liberdade’

O documentário Green Book: Guia Para a Liberdade estreia nesta quarta, 20, às 20h, no Smithsonian Channel. Escolhido para ser um dos destaques da programa neste Dia da Consciência Negra, filme traz a história que foi contada em livro por Victor H. Green. Ele, um carteiro do Harlem, em Nova York, decidiu montar essa espécie de guia, com o objetivo de ajudar os afro-americanos a viajar com relativa segurança pelas estradas do país, em uma de intensa segregação racial. Escrita e dirigida pela cineasta americana Yoruba Richen, produção reúne depoimentos de historiadores, empreendedores da época e viajantes negros que enfrentaram o preconceito e o temor de percorrer os Estados Unidos, momentos antes do movimento de luta pelos direitos civis.

DEBATE NECESSÁRIO

Nesta quarta, 20, o Opinião Nacional também vem temático, tendo o Dia da Consciência Negra como mote para discussão sobre a afirmação da identidade negra e o racismo em nossa sociedade. Apresentado por Andressa Boni, programa conta com a participação do jurista e filósofo Silvio Luiz de Almeida, criador do termo racismo estrutural, e a rapper e historiadora Preta Rara, criadora da página Eu, Empregada Doméstica, no Facebook. Atração vai ao ar, às 22h15, na TV Cultura.

TRISTE HISTÓRIA

Continuando na pegada do Dia da Consciência Negra, o Canal Curta! exibe nesta quarta, 20, às 22h30, A Última Abolição. Documentário faz um retrato da escravidão no Brasil, com enfoque no período da abolição, destacando os movimentos abolicionistas, a resistência escrava, o papel das mulheres negras na resistência, as discussões da elite do País no período, culminando com a assinatura da Lei Áurea e suas consequências. A direção é de Alice Gomez Duração.

LOUCURA POLICIAL

Inédita no Brasil, a série Kepler, estreia nesta quarta, 20, às 20h25, no canal TV5Monde. Feita em oito episódios, traz a história do problemático policial Samuel Kepler (Marc Lavoine). Após uma operação policial desastrosa, ele volta ao trabalho, mas terá de encarar o serviço burocrático. No entanto, ele voltará para as ruas para investigar um homicídio.

NOVIDADE POR AÍ

A Netflix anunciou o início da produção de uma nova série original, a Sky Rojo, que traz a assinatura de Álex Pina e Esther Martínez Lobato. Produção conta a história de três prostitutas, uma brasileira, uma colombiana e uma espanhola.