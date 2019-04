No ‘Conversa com Bial’, Toquinho conta histórias, canta e fala da parceria com Vinicius de Moraes

O programa Conversa com Bial desta sexta, 26, terá como convidado o cantor Toquinho. O músico paulistano fala de sua longa carreira, conta histórias dessa trajetória e canta algumas de suas canções. Claro que vai relembras a parceria com Vinicius de Moraes, que marcou sua vida pessoal e profissional, resultando em canções que marcaram época e que são inesquecíveis. Exibido após o Jornal da Globo, o programa comandado por Pedro Bial tem direção artística de Monica Almeida.

NOVA OPÇÃO

Entra no ar nesta sexta-feira, 26, a partir das 16h, o Smithsonian Chanel, que será transmitido inicialmente pela NET, e terá em sua programação as mesmas atrações apresentadas nos Estados Unidos, com algumas adaptações para o Brasil. Entre os destaques da programação, está programada a exibição de obras do acervo do canal, ainda inéditos aqui, como as séries Mummies Alive, que chega em 3 de maio, às 21h, e Smithsonian Spotlight, no dia 4 de maio. E terá também uma faixa especial de horário, que será dedicada às produções nacionais, sempre às 18h, sendo a primeira atração, a série Geografia da Arte, que é sobre a relação entre artistas e os lugares que os inspiram.

SUSTOS E SOBRESSALTOS

Está prevista para estrear no dia 23 de maio a série de suspense e terror Slasher, que agora será lançada na Netflix como distribuição original. Essa será a terceira temporada, que ganhou o título de Slasher: Solstice. Produção acompanha um serial killer que busca se vingar das testemunhas de um assassinato em um apartamento. Dirigida por Adam MacDonald, essa terceira temporada terá oito episódios.

PROGRAMA INFANTIL

Voltada para o público infantil, a série Bugados começará a ser gravada no fim de maio, em São Paulo. Trata-se de uma sitcom brasileira, que será exibida no canal Gloob, projeto original da Scriptonita Films com produção da Floresta Produções. Criação é de Luca Paiva Mello e André Catarinacho, terá direção de Fabricio Bittar mostra três personagens de videogame que, cansados de salvar o universo, fogem das telas para viver a grande aventura do mundo real.

VIDA INTENSA

O médico Alexandre Kalache participa do programa Sem Censura desta sexta, 26, às 17h, na TV Brasil, que é apresentado por Vera Barroso. No bate-papo, o epidemologista discute a revolução da longevidade, destacando A necessidade da renovação de conhecimentos ao longo da vida. Ele mostra ainda, como a tecnologia pode ser aliada das pessoas idosas e o quanto avanços tecnológicos compensam perdas decorrentes do envelhecimento.