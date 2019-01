‘Nightflyers, nova série de George R.R. Martin, chega à Netflix em fevereiro; veja trailer

SÉRIES À VISTA

Como faz todo mês, a Netflix começa a anunciar novidades para fevereiro. Por enquanto, a plataforma de streaming confirmou seis séries.

Dia 1.º, estreia Nightflyers, nova série baseada no livro homônimo de George R.R. Martin; também no dia 1º, a estreia das primeiras temporadas de duas produções, Boneca Russa e de Sempre Bruxa

dia 8, tem a terceira temporada de One Day at a Time

dia 9, a segunda de La Trêve

dia 15, chega a aguardada The Umbrella Academy

dia 22, é a vez de Suburra: Sangue em Roma.

FICÇÃO E REALIDADE

Estreia neste sábado, 19, às 22h, na HBO, o longa 15h17 – Trem para Paris, dirigido por Clint Eastwood, que é baseado em uma história real sobre três jovens americanos, que estavam viajando de trem de Amsterdam a Paris e conseguem impedir um ataque terrorista. No elenco, os próprio heróis encenam – Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos.

HISTÓRIA EM QUESTÃO

O quarto episódio da série História Mundial com Andrew Marr, da BBC, estreia neste sábado, 19, às 20h30, na TV Brasil. Produção conta a história da civilização humana e neste capítulo chega à Idade Média. Nele, Marr desvenda como a Europa conseguiu superar a Idade das Trevas e ressurgir com o Renascimento.

TEATRO INGLÊS

O canal Film&Arts estreia no dia 25, às 22h, A Duquesa de Malfi do Shakespeare’s Globe Theatre, de Londres. Dirigida por Dominic Dromgoole, traz no elenco Gemma Arterton, Archie Bradfield, Giles Cooper, David Dawnson. Trata-se de uma peça trágica escrita pelo dramaturgo inglês John Webster, em 1612. Espetáculo foi encenado pela primeira vez em 1613, pela companhia de teatro King’s Men, de Shakespeare.

AGENDA CARREGADA

O programa Cinejornal, que vai ao ar neste sábado, 19, às 21h, no Canal Brasil, traz uma entrevista com Gabriel Leone. Em conversa com Simone Zuccolotto, o ator falou sobre seus cinco trabalhos inéditos: o filme Eduardo e Mônica, de René Sampaio, inspirado na música da Legião Urbana; Minha Fama de Mau, de Luis Faria, uma cinebiografia de Erasmo Carlos em que ele interpreta Roberto Carlos; Meu Álbum de Amores, de Rafael Gomes, em que faz dois personagens em épocas diferentes; e Piedade, do Claudio Assis, além de uma série documental sobre o Clube da Esquina, dirigida por Vitor Mafra.

SOBRE RODAS

A terceira temporada da série The Grand Tour acaba de chegar ao Amazon Prime. Apresentado por Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James Maysão, programa é sobre carros, mas repleto de aventura e emoção.

QUE GRACINHA!

Trajetória. O pequeno Brenno Kuusberg, de 8 anos, será Marcello, filho de Hebe Camargo, na série da Globo sobre a apresentadora. Também no elenco, Andréa Beltrão e Danton Melo.