Netflix firma contrato de exclusividade com criador de ‘La Casa de Papel’

Depois do enorme sucesso mundial da série espanhola La Casa de Papel no serviço de streaming da Netflix em todo o mundo, a empresa fechou um contrato de exclusividade com o criador da produção, Álex Pina.

A notícia foi revelada nesta quarta-feira, 12, em comunicado oficial da Netflix. De acordo com a plataforma, La Casa de Papel é a série em língua não inglesa de maior sucesso entre os seus clientes globalmente.

Pina é fundador da produtora espanhola Vancouver Media e criador de outras séries como Vis a Vis, El Barco e Los hombres de Paco. O acordo de exclusividade com a Netflix é global e, pelos termos assinados, ele produzirá novas séries e projetos com exclusividade para os 125 milhões de assinantes da plataforma em todo o mundo todo.

“Trabalhar com a Netflix é um sonho realizado. Estamos vivendo um momento em que as séries estão se tornando um dos mais relevantes fenômenos culturais da história”, disse Pina no comunicado.

O primeiro desafio de Pina na Netflix é o desenvolvimento da Parte 3 de La Casa de Papel, prevista para 2019. Além disso, Pina deve escrever e produzir Sky Rojo, um drama de ação com protagonista feminina, que está atualmente em desenvolvimento, com início de produção previsto para 2019.