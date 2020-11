Netflix confirma que ‘Bom Dia, Verônica’ terá segunda temporada

Após o sucesso de publico e crítica, a série policial brasileira Bom Dia, Verônica teve confirmada a sua segunda temporada pela Netflix.

Uma adaptação do livro homônimo da criminóloga Ilana Casoy e do escritor Raphael Montes, produção mostrou, na primeira temporada, uma caçada a um serial killer, nessa corrida contra o relógio, Verônica (Tainá Müller), escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo, que parte em uma caçada arriscada e enigmática. Com direção de José Henrique Fonseca, trama é recheada de mistério, com um ritmo que te prende do começo ao fim. Com atuações marcantes, série revela situações do cotidiano brasileiro, como é o caso da violência doméstica.

No material divulgado nesta terça, 10, os depoimentos dos envolvidos com a série comemorando a notícia da nova temporada.

Raphael Montes, autor do livro homônimo, criador e roteirista da série:

“É emocionante ver o público abraçar uma série de suspense que dá voz a temas tão importantes e atuais. Quando uma história nasce da literatura e chega a milhões de pessoas através do trabalho incrível de uma equipe, o sentimento de realização é enorme. Como criador da série, eu espero que a história de Verônica chegue a mais e mais pessoas. E posso adiantar que, na segunda temporada, Verô vai enfrentar um vilão ainda mais cruel do que Brandão”.

Ilana Casoy, autora do livro homônimo e roteirista da série:

“Vem aí a segunda temporada de ‘Bom dia, Verônica’! As verônicas que vivem dentro de mim estão emocionadas por poderem contar suas histórias. As verônicas que vivem fora de mim agora tem voz”.

Tainá Müller, a Verônica:

“Minha felicidade é imensa de saber que a nossa série tocou as pessoas, que gerou tantos debates e que o pessoal pede para ver a continuação da trajetória de Verônica. Não vejo a hora de já entrar de cabeça e coração, com todo o meu ser, nessa segunda temporada. Avante, Verônica!”

José Henrique Fonseca, diretor-geral da série:

“Muito feliz em fazer essa segunda temporada, pois essa série, além de todos os temas que chamaram a atenção dos espectadores, trata também de uma mulher libertária em busca da verdade e de seu desejo”.