Netflix anuncia série ‘Maldivas’, com Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Sheron Menezzes

A Netflix anuncia nesta segunda, 30, o elenco e o início das gravações da Maldivas, que tem produção da O2 Filmes. Escrita por Natalia Kleinque, trama gira em torno das intrigas de um condomínio carioca, unindo mistério e humor ácido.

No elenco da série, Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Klebber Toledo, Guilherme Winter, Danilo Mesquita, Samuel Melo, Romani, Vanessa Gerbelli, Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro e Fernanda Thurann.

A história tem início quando a goiana Liz (Marquezine) se muda para o Rio de Janeiro para tentar reencontrar sua mãe, que morre em um incêndio misterioso. A partir daí, a garota parte em busca de respostas para o ocorrido. Para isso, terá que se esconder do investigador Denilson (Romani), e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares.

Entre esses personagens, Milene (Manu Gavassi), a rainha do Maldivas, que leva uma vida aparentemente perfeita ao lado do marido, o cirurgião plástico Victor Hugo (Klebber Toledo), e Rayssa (Sheron Menezzes), uma ex-cantora de axé que virou uma empresária de sucesso, casada com o ex-vocalista de sua banda, Cauã (Samuel Melo). Tem ainda Kat (Carol Castro), uma mãezona cujo marido, Gustavo (Guilherme Winter), cumpre prisão domiciliar. E Verônica (Natalia Klein), uma outsider que destoa das mulheres do Maldivas, e Miguel (Danilo Mesquita), o noivo interiorano de Liz.