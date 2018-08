Netflix anuncia data de estreia da última temporada de ‘House of Cards’

O serviço de streaming Netflix acaba da anunciar a data de despedida da série House of Cards. A última temporada vai chegar à plataforma no dia 2 de novembro.

O anúncio veio acompanhado de um pôster oficial, com a atriz Robin Wright, e uma frase de Winston Churchill: “A história é escrita pelos vencedores”.

Os episódios finais de House of Cards trazem a personagem de Wright, Claire Underwood, assumindo a presidente dos EUA, com a saída do ator Kevin Spacey do elenco, demitido após um escândalo de denúncias de assédio.

++ Netflix garante ‘final à altura’ para ‘House of Cards’ sem Kevin Spacey

Wright, inclusive, é uma das produtoras da temporada final, junto com nomes como Melissa James Gibson, Frank Pugliese e David Fincher.

Para contar as últimas histórias de House of Cards, Diane Lane, Greg Kinnear e Cody Fern se juntam ao elenco.