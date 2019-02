Netflix anuncia a continuação de ‘A Barraca do Beijo’; confira o vídeo promocional

A Netflix anunciou que uma das comédias românticas de maior sucesso entre o público jovem, em 2018, terá sim uma segunda parte.

Ainda sem uma data para a estreia, mas com a garantia de que será ainda este ano, o longa trará de volta os amigos Elle (Joey King) e Lee (Joel Courtney), que, no primeiro filme decidem montar a tal barraca do beijo durante uma feira do colégio. Evento no qual Elle conquistará o bonitão Noah (Jacob Elordi).

Veja o vídeo de divulgação de A Barraca do Beijo 2: