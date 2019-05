Na TV Brasil, a homenagem de Paulo César Pinheiro ao parceiro e amigo João Nogueira

Um dos maiores nomes da música brasileira, o poeta e compositor Paulo César Pinheiro faz homenageando a outro grande, João Nogueira (1941-2000), no segundo episódio da série de quatro shows que comemoram seus 70 anos. Gravada na Casa do Choro, no Rio, o espetáculo que vai ao ar neste domingo, 5, às 22h30, na TV Brasil, faz um registro de seu legado com mais de duas mil canções. Compostas com cerca de 120 parceiros, as obras se tornaram clássicos da MPB e fazem sucesso no País inteiro.

ANDANÇAS PELO MUNDO

Sobre o quarto episódio do programa Lugar Incomum, que vai ao ar na segunda, 6, às 18h, no Multishow, Didi Wagner diz: “Comparada com cidades brasileiras como São Paulo, Tel Aviv é bem pequena. São Paulo tem em torno de 16 milhões de habitantes e Tel Aviv tem 500 mil habitantes. Mas Tel Aviv tem uma vibe de cidade cosmopolita e está se desenvolvendo bastante, então não pareceu uma cidade tão pequena assim”.

GAROTOS DE LIVERPOOL

A atração de destaque do canal Bis deste domingo, 5, às 21h30, é o documentário The Beatles: Made on Merseyside. Dirigido por Alan Byron, filme conta como os Beatles influenciaram toda uma geração e até hoje mostram força perante sua legião de fãs no mundo inteiro. Além disso, obra mostra como o rock e o rhythm and blues transformaram a cidade de Liverpool. Documentário estará disponível no BIS Play no dia seguinte.

DETALHES DA VIDA

O ex-jogador Falcão é o entrevistado do programa Doc Bandsports, que vai ao ar neste domingo, 5, às 22 horas. Apresentado pelo jornalista Nivaldo de Cillo, Falcão fala da vida e da carreira. Revela que na infância só ganhava bolas de presente de Natal, conta que foi trabalhar na TV para perder a inibição e conseguir conversar com mais naturalidade. Ele só não quis responder sobre a sua não convocação para a Seleção em 1978, que era dirigida por Cláudio Coutinho.

MUNDO DE MAGIAS

O canal SyFy estreia neste domingo, 5, às 20h30, a quarta temporada de The Magicians. Baseada nos best-sellers de Lev Grossman, conta história do jovem Quentin Coldwater, que é apaixonado por uma série literária sobre um país encantado e que é recrutado por uma universidade de magos em Nova York.

LUTA NA COZINHA

Começa neste domingo, dia 5, às 18h50, no Food Network, uma competição na alta gastronomia, na qual quatro talentos emergentes latino-americanos, do Brasil, da Colômbia, Argentina e do México, competirão para provar quem é o mais criativo e habilidoso na cozinha. O grande vencedor receberá o prêmio de US$ 10 mil e terá a chance de criar um cardápio que será vendido em restaurantes por toda a América Latina.

DUELO DE AMIGOS

Os humoristas Fabio Porchat e Luis Lobianco estarão neste domingo, 5, no Tamanho Família. No programa, que é comandado por Márcio Garcia, eles terão de se enfrentar em diversas provas, como o jogo da mímica.