Na série ‘Viver do Riso’, Ingrid Guimarães conversa com o humorista Renato Aragão

O sexto episódio da série Viver do Riso, que vai ao ar no sábado, 1,, às 19h15, no Canal Viva, terá o humorista Renato Aragão, que será entrevistado por Ingrid Guimarães.

O enfoque desse dia será a trajetória do grupo Os Trapalhões, formado por Renato Aragão (Didi), Manfried Sant’anna (Dedé), Antonio Carlos Bernardes Gomes (Mussum) e Mauro Faccio Gonçalves (Zacarias).

ATRÁS DAS CÂMERAS

O canal Prime Box Brazil estreia no dia 3 de dezembro, às 20h30, a série Cinema em Transe. Dirigida por Hermes Leal, a atração mostra bastidores do trabalho de alguns realizadores do cinema brasileiro, na produção para criar, gravar e exibir filmes, mas traz também o trabalho de atores e fotógrafos nos sets de filmagens. Ao todo serão 10 episódios em cada um, depoimentos de nomes como os atores Marina Ruy Barbosa, Lázaro Ramos, Leona Cavalli e Matheus Nachtergaele e dos cineastas João Moreira Salles, Cláudio Assis, Tata Amaral e Walter Carvalho.

SEM PARAR

O Paramount Channel programou uma maratona completa da segunda temporada da série The Handmaid’s Tale – O Conto de Aia. Serão exibidos sete episódios no sábado, 1.º, a partir das 13h, e seis episódios no domingo, 2, a partir das 14h. Vencedora de sete prêmios Emmy por sua primeira temporada em 2017, série é inspirada na obra da escritora canadense Margaret Atwood, e mostra um futuro breve e distópico nos EUA, em que a maioria das mulheres do país se torna estéril, e as poucas que ainda conseguem ter filhos são escravizadas.

MUITO BOM HUMOR

O múltiplo Miguel Falabella é o convidado desta quarta, 28, do programa Lady Night, comandado por Tata Werneck, e terá de enfrentar os desafios da apresentadora. No quadro Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus, por exemplo, ela relembra a trajetória do apresentador no programa Vídeo Show. Já no Desculpa, Só Quero Te Beijar, vamos ver como Falabella vai encarar as investidas de Tata e também dos humoristas Daniel Furlan e Marcão Gonçalves, em busca de um ‘selinho’.

NA PASSARELA

O TNT exibirá com exclusividade, no dia 10 de dezembro, às 22h30, o Victoria’s Secret Fashion Show. O tradicional desfile que reúne grandes modelos internacionais e atrações musicais de peso na mesma passarela. Entre as 60 modelos desta edição, atenção para as modelos brasileiras Gizele Oliveira, Barbara Fialho, Laís Ribeiro e Adriana Lima, que fará sua despedida da Angels depois de 18 anos desfilando para a marca. Quem perder nesse dia ou quiser rever o evento, o canal reapresentará na terça, 11, às 20h45, e na segunda, 24, à 0h.

RETORNO À TELINHA

A TV Cultura informa que a jornalista Patricia Palumbo está de volta à emissora, e integrará o time na parte da curadoria musical.