Na série ‘Patrick Melrose’, Benedict Cumberbatch vive homem castigado por traumas do passado

Estreia nesta sexta, 5, no catálogo da GloboPlay, a série Patrick Melrose. Em cinco episódios, conta a história de Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch), um aristocrata britânico, atormentado por traumas do passado. A história é baseada na obra de Edward St. Aubyn e mostra a infância desse homem, que foi marcada por uma família desestruturada. A saída para tentar superar tudo isso é o uso de álcool e outras substâncias. Escrita por David Nicholls e dirigida por Edward Berger, tem ainda no elenco Jennifer Jason Leigh, Hugo Weaving, Jessica Raine e Blythe Danner.

CÉU E INFERNO

Com estreia marcada para o dia 18 de agosto, às 23h, na HBO, a série The Righteous Gemstones é protagonizada por Danny McBride, John Goodman, Edi Patterson e Adam Devine. São nove episódios, e o primeiro terá uma hora de duração. A comédia conta a história de uma família televangelista (que usa a televisão para transmitir a fé cristã), reconhecida mundialmente, com longa tradição de desvios, ganância e trabalho de caridade.

MENTES DO BEM

Chega ao streaming, no dia 10, o filme O Gênio e o Louco, que tem no elenco Mel Gibson e Sean Penn, e é dirigido por Farhad Safinia. Saído há pouco dos cinemas, o longa é baseado em história real e mostra dois homens que apresentam um toque de genialidade e loucura: o professor James Murray (Gibson) e o Doutor W.C. Minor (Penn). Eles desenvolvem um projeto da criação do Dicionário Oxford, em meados do século 19.

ENCONTRO MUSICAL

O programa Escala Musical desta sexta, 5, da TV Cultura, realiza o encontro entre o cantor e compositor Siba e a cantora Fafá de Belém – ele de Pernambuco, ela do Pará. Os dois convidados conversam sobre música de raiz em um encontro musical inédito.

HISTÓRIAS ANIMADAS

Mauricio de Sousa. Cartunista é o convidado do programa Mariana Godoy Entrevista, que vai ao ar nesta sexta, às 23h, na RedeTV. No bate-papo, o criador da Turma da Mônica lembra sua trajetória.

SONS DO MAL

A Netflix gostou do sucesso de suas atrações de terror e, depois do sucesso de A Maldição da Residência Hill, vai apostar suas fichas em novas produções do gênero. Para os fãs, olha só, a saga de filmes japoneses O Grito terá uma série para chamar de sua. Ainda há poucas informações sobre a produção, o que se sabe de certo é que Sho Miyak será o diretor e a estreia deve ser em 2020.

NOTAS INICIAIS

A Amazon Studios anuncia que o cineasta espanhol J.A. Bayona será o diretor dos dois primeiros episódios da série O Senhor dos Anéis, que é baseada na obra de J. R. R. Tolkien. Além disso, ele também será um dos produtores executivos.