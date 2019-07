Na série ‘Monogamish’, da Sundance TV, casal procura saídas para esquentar relação

Série Monogamish estreia nesta terça-feita, 16, às 23h, no canal Sundance TV. Em oito episódios, produção suíça mostra um casal que está num momento frio da relação, mas decide procurar alternativas para esquentar o clima.

Assim, Nele e Gianni, juntos há dez anos, se amam, mas eles não se envolvem mais como antes, nem o sexo é o mesmo, falta até afeto. É aí que Nele decide tentar algo fora do casamento, entra em um site de relacionamentos e começa a flertar com um desconhecido. Desconhecido? Bem, logo ela descobre que o tal estranho é, ninguém menos, que Gianni.

Protagonizada por Ilja Baumeier, Najet Korel e Alec Rosenthal, série tem direção de Güzin Kar e Markus Welter e quer mesmo quebrar tabus.

FERA NENÉM

A atriz e apresentadora Maisa Silva é a convidada do programa #Provocações desta terça-feira, 16, na TV Cultura. Em um bate-papo direto com Marcelo Tas, que comanda a atração, a jovem de 17 anos fala sobre a sua trajetória na TV. Sempre franca e com um grande número de seguidores nas redes sociais, Maisa não se esquiva de responder a perguntas sobre temas mais complicados, como as polêmicas com seu patrão, Silvio Santos. Além disso, a menina demonstra seu ativismo, falando de seu lado feminista. A atração vai ao ar às 22h30, pela TV Cultura, mas pode ser conferida também no YouTube oficial do canal e no aplicativo Cultura Digital.

TODOS OS SONS

No Música Boa ao Vivo, do Multishow, os destaques desta terça, 16, são os cantores Mumuzinho, Dennis e Péricles. Apresentado por Iza, o programa organizou parceria entre os convidados, que também cantam sucessos de suas carreiras. A atração, que está em sua sexta temporada, começa às 20h30 e, às 22h30, Iza comanda uma live com os convidados da noite no Facebook e no Twitter do canal.

HOMENAGEM

O Canal Curta! exibe nesta terça, 16, às 21h25, o documentário Domingos, que é dirigido pela atriz Maria Ribeiro. Filme faz um retrato do diretor Domingos Oliveira (1936-2019). Para isso, Maria mostra um pouco do cotidiano do diretor, usa cenas de alguns filmes dele, entrevistas do próprio Domingos, falando de sua trajetória, e ainda diálogos sobre seu pensamento diante da vida e da morte.

BOLA ROLANDO

O ex-jogador Edílson ‘Capetinha’ é o convidado do quadro Entrevistão, no programa Fala Muito, desta terça, 16, às 16h20, no SporTV, e que é apresentado por Lucas Gutierrez. Na entrevista, lembra o início da carreira, títulos conquistados com grandes times e momentos marcantes dentro e fora do campo.

MAUS ELEMENTOS

O SBT apresenta nesta terça, 16, às 23h15, o filme Sem Lei. Dirigido por Mike Gunther, mostra três amigos que planejam um grande roubo de diamantes, mas há um traidor no grupo e as coisas não saem como previsto. No elenco, Bruce Willis, Ryan Phillippe, Jenna Dewan e 50 Cent.

RUMO INCERTO

Chegou há pouco tempo à plataforma da Globoplay a primeira temporada de The Perfectionists, que é um derivado da série Pretty Little Liars. Baseada na obra de Sara Shepard, produção se desenrola em torno de uma morte misteriosa e que vai mexer com a cidade Beacon Heights. Sasha Pieterse, Janel Parrish, Sydney Park, Sofia Carson e Eli Brown integram o elenco principal.