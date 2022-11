Na série ‘Flip 20 Anos’, do Arte1, autores lembram momentos marcantes do evento literário

Um dos eventos literários mais aguardados no País, a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) completa 20 anos e será realizada de 23 a 27 de novembro, no Rio de Janeiro. Para celebrar a data, o canal Arte1, que comemora 10 anos no ar, começa a exibir nesta quinta, 3, às 22h30, a série Flip 20 Anos, em parceria com a organização do evento.

Em cada capítulo, o convidado lembra momentos na Flip que o marcaram. Neste primeiro episódio, um dos convidados é o escritor e tradutor carioca Bernardo Carvalho, que faz uma viagem pela memória e traz recordações da edição de 2003, momento em que dividiu uma mesa com o norte-americano Daniel Mason.

Também estará na estreia a poeta pernambucana Cida Pedrosa, que relata como foi impactada pela mesa com Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves, na Flip de 2017. Terá também o autor cuiabano Joca Reiners Terron falando sobre sua reação diante do ídolo Paul Auster na segunda Flip, em 2004.

Série Flip 20 Anos

Estreia: 5.ª (3), às 22h30. Reprises: 6.ª (4), às 17h30; sábado (5), às 8h30; e 3.ª (8), às 11h30 e às 21h.