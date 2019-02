Na série ‘Dirty John’, da Netflix, o sonho de uma relação perfeita que se transforma em pesadelo

Estreia nesta quinta-feira, 14, na Netflix, a série Dirty John, que traz no elenco Eric Bana e Connie Britton. Inspirada em histórias reais e no podcast do Los Angeles Times, atração é composta de oito episódios, formando uma antologia criminal retratando, passo a passo, como um relacionamento pela internet se transformou em perigosa rede de mentiras e traição.

NA TELONA

Boni é um dos entrevistados do documentário Tá rindo de quê? – Humor e ditadura, de Claudio Manoel, Álvaro Campos e Alê Braga, que estreia dia 28 de fevereiro nos cinemas.

DEFESA DAS TRADIÇÕES

O canal Futura vai estrear no dia 20, às 22h30, a série documental Guerreiros da Floresta, realizada nos Estados de Roraima, Rondônia, do Acre e do Amazonas. Produção da Santa Rita Filmes, tem 13 episódios, com duração de 26 minutos cada um. Série retrata as etnias ianomâmi, huni kuin e suruí e a luta das três maiores lideranças indígenas do Brasil, Davi Kopenawa, Almir Suruí e Ninawa Inu Huni Kuin, que defendem a sustentabilidade da Amazônia e a preservação da herança de seus povos.

NERDS QUERIDINHOS

A série The Big Bang Theory ganhou homenagem da Warner, que decidiu renomear o famoso estúdio Stage 25 como The Big Bang Stage. Esse é um merecido tributo aos nerds mais amados dos últimos tempos, principalmente, por ser essa série uma das mais famosas, que chega agora à sua 12.ª temporada, que será a última.

SOPRANDO VELINHAS

O Canal Off preparou programação especial para comemorar os 32 anos de Adriano de Souza, o Mineirinho. O surfista faz aniversário nesta quarta-feira, 13, e, a partir das 20h o canal exibirá dois episódios de Alma Salgada, série que tem o campeão mundial como protagonista. E a noite começa com o episódio Clínica de Surfe em Maldivas, seguido de Viagem dos Sonhos.

VISÃO AMPLIADA

A TV Cultura exibe, a partir desta quarta, 13, à 0h15, Por Dentro do Corpo Humano, série da BBC dividida em quatro episódios, que formam um documentário capaz de levar o espectador ao universo microscópico do corpo humano, passeando por vasos sanguíneos, que darão a impressão de serem imensas catedrais, e o couro cabeludo, que é ampliado parecendo mais uma floresta. A atração poderá ser vista também no aplicativo Cultura Digital.

TELAS ALTERNATIVAS

A Sundance TV exibe nesta quinta, às 22h, a comédia Better Off Single. Dirigida por Benjamin Cox, mostra a vida de Charlie, que está se sentindo livre com o fim do namoro e a decisão de largar o emprego. Ele passa a curtir a vida intensamente, mas descobre que é melhor ter alguém ao seu lado. No elenco, Aaron Tveit, Lauren Miller Rogen, Abby Elliott.