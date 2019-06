Na série ‘As Vilãs que Amamos’, do Viva, atrizes lembram suas personagens malvadas

A série As Vilãs que Amamos, do Canal Viva, que estreou neste fim de semana, será exibida aos sábado, às 19h, podendo ser vista e revista no Viva Play. Produção faz homenagem às atrizes que deram vida a essas personagens que cativaram o público, não pela bondando, ao contrário, por sua maldade sem fim.

Com criação de Hermes Frederico e direção de Felipe Careli e Waldecir de Oliveira, série documental recebe as atrizes, que fizeram vilãs memoráveis, para falar dessas personagens e a importância delas nas tramas. Elas vão dividir com o público curiosidades, memórias e como fizeram para compor essas vilãs adoráveis.

Entre as entrevistadas, Fernanda Montenegro, Renata Sorrah, Adriana Esteves, Nathalia Timberg, Cássia Kis, Marieta Severo, Lea Garcia, Laura Cardoso, Joana Fomm, Gloria Menezes, Gloria Pires. Ao todo serão 16 episódios.

EM BUSCA DOS SONHOS

O Sundance TV estreia neste domingo, 23, às 23h, o documentário F***ing Perfect, que acompanha o chef holandês Sergio Herman. Dirigido por Willemiek Kluijfhout, o filme mostra como, após 25 anos de carreira, Herman decidiu alterar o rumo da sua vida, fechando seu restaurante, o Oud Sluis, com três estrelas Michelin. Com o objetivo de realizar seus sonhos, o chef é retratado no seu dia a dia, revelando ser um homem em transição, que larga o sucesso para correr atrás de seus sonhos.

DUELO NO PALCO

No seu programa deste domingo, 23, Silvio Santos recebe Luciana Gimenez e Isabella Fiorentino, que vão participar do Jogo das 3 Pistas, além de conversarem com o apresentador sobre suas carreiras de modelos e apresentadoras. O Programa Silvio Santos vai ao ar a partir das 20h, no SBT

BRILHOS E PAETÊS

Toda segunda-feira é dia de documentário na HBO, que também fica disponível na HBO GO. E, nesta próxima, 24, às 22h, será a vez de conferir WIG, que é sobre a drag queen Lady Bunny. Dirigido por Chris Moukarbel, o filme traça origens e a influência do festival anual de drag queens Wigstock, que foi criado em 1984 em Nova York. Mas, em 2018, Lady Bunny conseguiu repaginar o evento, conectando personagens lendárias a uma nova geração de performers.

VIDA E MÚSICA

Neste domingo, 23, às 21h30, o canal Bis apresenta, em seu Arquivo Musical, o documentário Eric Clapton: Uma Vida em 12 Compassos.

CONTANDO HISTÓRIAS

A atriz Laura Cardoso, de 91 anos, é a convidada do projeto Camarim em Cena, que será realizado na quarta-feira, 26, na sede do Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149). O programa conta com a veterana, que participará de conversa com o público sobre os bastidores do teatro e também de seus mais de 70 anos de carreira e os inúmeros personagens que fez. A mediação será feita pelo crítico de teatro José Cetra.

MUNDO DOMINADO

Com o sucesso aqui no Brasil da animação Miraculous – As Aventuras de Ladybug, o Gloob está trazendo ao País Aton Soumache, coprodutor que conseguiu transformar esses personagens em sucesso mundial. Ele estará em um encontro sobre produção audiovisual infantil intitulado Com Café, que será realizado no dia 26, reunindo nomes como Mauricio de Sousa, Anitta e Viviane Senna.