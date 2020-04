Na internet, Eric Nepomuceno conta histórias de amigos e lembra livros que marcaram sua vida

O escritor Eric Nepomuceno lança nas mídias sociais, a partir desta segunda, 27, o programa Leituras de Quarentena, em que conta histórias dos amigos Gabriel García Márquez, Cristovão Tezza, Juan Rulfo e Fernando Morais, e memórias pessoais relacionadas a livros marcantes em sua vida como O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, entre outros. Feitos por celular, os vídeos curtos foram ainda reunidos em outra série, Dias e Noites de Amor e de Guerra, com leituras de textos de Eduardo Galeano. Os vídeos poderão ser vistos, a partir de 11h, no Instagram e Facebook da Nepomuceno Filmes e no canal do YouTube do próprio Eric.

Raios e Trovões

O canal History 2 exibe esta semana a série Ameaças do Céu, que faz um retrato dos impactos do clima no setor elétrico do País. Produzido pelo Grupo Storm, com apoio do Inpe, documentário traz bastidores dos desafios de um clima como o nosso, que tem a maior incidência de tempestades no mundo, chegando a 500 mil por ano. E boa parte delas provocam enchentes, deslizamentos, vendavais, tornados e temporais, com grande concentração de raios e chuvas intensas. A direção do filme é de Iara Cardoso, com apresentações nesta segunda, 27, às 18h15, e, na terça, às 6h.

Informação

Tem mais TV Cultura. É que estreia nesta segunda, 27, o Jornal da Tarde, que entra no lugar do Jornal da Cultura 1ª Edição (JC1). No comando da bancada, Joyce Ribeiro e Aldo Quiroga apresentam o jornalístico, que chega com visual moderno, com cenário que incorpora o ambiente da redação. Exibição será de segunda a sexta, a partir das 12h25.

Paraíso exótico

Estreia nesta segunda, 27, às 20h30 e à 0h30, na TV Brasil, a série A Incrível Madagascar, que destaca o hábitat das espécies mais curiosas da ilha, que tem paisagem impressionante da fauna e flora. Haverá reapresentação sábado, 2, às 14h30.