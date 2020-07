Na HBO GO, três versões do Coringa, com Jack Nicholson, Heath Ledger e Joaquin Phoenix

A HBO GO oferece a chance para o público conferir três das mais emblemáticas aparições do vilão Coringa nas telas do cinema. A plataforma está incluindo em seu catálogo os filmes que podem e devem ser vistos em maratona. Pode começar com Batman (1989), dirigido por Tim Burton, e com Jack Nicholson divertindo o público com sua performance. Depois, há Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan, com a impactante atuação do ator Heath Ledger. Por fim, o mais novo Coringa (2019), de Todd Phillips, que proporcionou uma imersão na personalidade desse personagem perturbado e que deu a Joaquin Phoenix o Oscar por sua interpretação.

Cada um sem sua casa

Este será um sábado diferente para Murilo, personagem de Bruno Mazzeo em Diário de um Confinado, que vai ao ar na Globo, após a novela Fina Estampa. Vamos ver o rapaz fazendo uma festinha online com os amigos. Afinal, a vida social, mesmo em quadradinhos, não pode parar. Mas Murilo não imagina quão inusitada – e furada – pode ser essa nova experiência. O episódio tem participação de Lúcio Mauro Filho, Enrique Diaz, Mariana Lima e Érico Brás.

Música e raízes

A música negra é tema do programa Acervo Musical, que vai ao ar neste sábado, 18, às 21h, na TV Brasil. A atração faz um resgate de apresentações da MPB de matriz africana. O público relembra espetáculos marcantes, além de ter contato com fatos curiosos dos retratados, como a homenagem que o cantor Wilson Simonal fez a Martin Luther King e a história de Zumbi dos Palmares contada pelo compositor Jorge Ben Jor, em 1974, e regravada em 2014 por Ellen Oléria.

Demorou, mas chegou

Enfim chegou o dia da estreia da sétima temporada de The Blacklist na Netflix. A partir deste sábado, 18, os fãs poderão continuar acompanhando a enigmática história de Raymond Reddington (James Spader) e sua ligação com a agente do FBI Elizabeth Keen (Megan Boone).