Na comédia ‘Seis Vezes Confusão’, Marlon Wayans vive sêxtuplos; confira o trailer

Com estreia marcada para o dia 16 de agosto, na Netflix, o filme Seis Vezes Confusão traz Marlon Wayans interpretando Alan, que sempre achou que era filho único. Prestes a ser pai, decide procurar sua mãe biológica, mas acaba mesmo encontrado um irmão que nunca soube que existia. A partir daí, vem a explosiva revelação de que eles nasceram gêmeos sêxtuplos.

BOAS INICIATIVAS

Estreia nesta segunda, às 23h30, no Futura, o reality Conexão Maker sobre fabricação digital e trabalho colaborativo, com projetos de impacto social desenvolvidos por jovens empreendedores.

DE OUTRO MUNDO

A garotada já está em aula, mas não faz mal, sempre tem um tempinho de curtir uma série animada. E o Disney XD estreia nesta segunda, 5, às 19h, Amphibia, que segue as aventuras da menina Anne, de 13 anos. De forma mágica, ela é transportada para um mundo pantanoso, povoado por seres anfíbios. Mas contará com a ajuda de uma jovem e inquieta rã chamada Sprig. Personagem foi criada por Matt Braly.

TEMAS ATUAIS

A segunda temporada de Quebrando o Tabu chega nesta segunda, 5, às 23h30, ao GNT. Programa continua com seu objetivo de debater temas escolhidos pelo público, como depressão, privilégios, masculinidade e adoção. Ao todo serão oito episódios, com entrevistas e depoimentos de nomes nacionais e internacionais. Cada episódio terá um diretor diferente e contará com nomes como o ator americano Terry Crews e o escritor Andrew Solomon.

SONS ELEVADOS

Entre os destaques desta segunda, 5, no Canal Curta!, exibição, às 21h35, do episódio A Alma de um Homem. Nele, o diretor Wim Wenders retrata a obra de seus artistas favoritos do blues – Skip James, Blind Willie Johnson e J. B. Lenoir. Eagle Eye Cherry, Bonnie Raitt, Lucinda Williams e Lou Reed.

INFLUÊNCIAS

Prestes a estrear nos cinemas o filme Era uma Vez… em Hollywood, Quentin Tarantino ganha especial no Canal Sony. Programação Uma Semana de Clássicos no Ritmo dos 60’s reúne uma seleção de nove filmes do catálogo da Columbia Pictures, lançados de 1958 a 1970. Os títulos foram escolhidos pelo próprio roteirista e diretor. As obras selecionadas mostram uma influência em suas criações. E mais, cada filme exibido será comentado pelo próprio Tarantino e pelo crítico Kim Morgan, por meio de vídeo gravado com exclusividade para a atração. As apresentações serão sempre à meia-noite, e começa nesta segunda com Bob & Carol & Ted & Alice, na terça, Flor de Cacto, na quarta, Sem Destino, quinta, Model Shop – O Segredo íntimo de Lola, sexta, À Procura da Verdade. E continua até domingo, dia 11, aí com dois filmes.