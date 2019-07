MTV anuncia a volta do ‘MTV Unplugged’ e Liam Gallagher será o primeiro a gravar

A MTV internacional anunciou que vai retornar com seu icônico programa de música, o MTV Unplugged ou Acústico MTV. O primeiro a participar será Liam Gallagher. O especial acústico será gravado em 3 de agosto, no Hull City Hall, na Inglaterra.

No Brasil, o programa foi retomado com Tiago Iorc, com estreia prevista para o segundo semestre.

No comunicado à imprensa, o músico inglês fez o seguinte comentário: “Estou honrado em participar deste cenário lendário que é o MTV Unplugged. Eu tocarei músicas do meu primeiro álbum solo, alguns clássicos de Oasis e também novas músicas do meu próximo trabalho, Why Me? Why Not?. Será uma noite incrível”.