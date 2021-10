Mostra de filmes latinos ganha destaque na plataforma Vivo Play

A plataforma de vídeos sob demanda (on demand) Vivo Play preparou o especial Cinema Latino, que reúne mais de 60 filmes produzidos por diretores argentinos, chilenos, uruguaios, brasileiros, espanhóis, mexicanos, entre outros.

Nesta longa lista, o público poderá ver ou rever títulos como A Bela da Tarde, de Luis Buñuel, Amores Brutos, de Alejandro González Iñárritu, Carandiru, de Hector Babenco, O Segredo dos Seus Olhos, de Juan José Campanella, Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro, e O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho.

Disponíveis até dia 2 de novembro, as produções podem ser alugadas, e o valor de cada título varia de R$ 6,90 a R$ 14,90. No entanto, alguns títulos são gratuitos para assinantes do pacote Vivo Play Completo ou para clientes Amazon Prime Vídeo.