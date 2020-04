Minissérie mostra histórias e curiosidades sobre o Palácio de Buckingham, casa da realeza britânica

O Smithsonian Channel exibe minissérie sobre o Palácio de Buckingham. Nos dois episódios, que serão exibidos nesta sexta-feira, 17, e no dia 24, às 22h, algumas revelações sobre essa icônica construção, que é a residência da família real britânica. Para conseguir determinadas informações sobre o palácio, a produção conta com a ajuda de ex-funcionários, de pessoas próximas a membros da família real e até de celebridades, como Brian May e Tony Robinson. Vamos saber como é a vida das pessoas que moram no local e das que por lá passaram.

Amor e diversão

Para fãs de comédias românticas, o filme Questão de Tempo tem todos os ingredientes para fazer com que se assista a ele inúmeras vezes. História deliciosa, atuações marcantes, canções que embalam nosso coração. E será ele o destaque de sexta-feira, 17, às 22h30, da Record TV, e que contará com o recurso da audiodescrição. É um daqueles filmes que ficam em nossa memória. Na história, o jovem Tim (Domhnall Gleeson), ao fazer 21 anos, recebe de seu pai, interpretado por Bill Nighy, a notícia de que os homens de sua família são viajantes do tempo. Após o impacto da revelação, o rapaz vai usar a habilidade para conquistar Mary (Rachel McAdams), a mulher de sua vida. Muitas são as cenas gostosas de lembrar, como a do casamento. Vale ver, ou rever, uma comédia romântica para aliviar um pouco a situação atual.

Difíceis relatos

Estreia nesta sexta-feira, 17, no Lifetime, a segunda parte de Sobreviver a R. Kelly, documentário que trouxe à tona os abusos sexuais cometidos pelo rapper, que está aguardando julgamento, recluso em uma prisão federal de Chicago. Como na primeira temporada, novas vítimas foram ouvidas, surgindo revelações dramáticas. Os dois primeiros episódios de Sobreviver a R. Kelly: Acerto de Contas serão exibidos nesta sexta; o terceiro e o quarto, no sábado; e o quinto, no domingo, sempre às 20h55.