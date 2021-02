Minissérie ‘Cinquentinha’ começa a ser reapresentada pelo canal Viva

O canal Viva começa a exibir a minissérie Cinquentinha, que foi ao ar originalmente em 2009, na TV Globo. Atração vai ao ar neste domingo, 14, às 23h45, e tem como protagonistas as atrizes Susana Vieira, Marília Gabriela, Betty Lago e Maria Padilha.

Escrito por Aguinaldo Silva e Maria Elisa Berredo, com direção geral de Wolf Maya, seriado mostra a disputa entre quatro mulheres pela a herança do ex-marido.

Na história, três mulheres – Lara (Susana Vieira), Mariana (Marília Gabriela) e Rejane (Betty Lago) – são inimigas, mas terão que se unir para administrar os negócios de Daniel (José Wilker), o ex-marido que têm em comum, que morreu há pouco tempo. Quem melhor se sair na tarefa ganha 50% da herança, ou seja, ‘cinquentinha’, do patrimônio do falecido. Mas, o que as três viúvas não esperam é a chegada de Leonor (Maria Padilha), amante de Daniel que retorna ao Brasil também querendo uma parte do dinheiro.

Cinquentinha ocupará o horário das 23h45, aos domingos, e terá reapresentação aos sábados, às 2h15.