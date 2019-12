Milton Gonçalves se transforma em Papai Noel, no especial de Natal ‘Juntos a Magia Acontece’

No dia 25 de dezembro, a Globo vai exibir o especial de Natal Juntos a Magia Acontece, escrito e criado por Cleissa Regina Martins, com direção artística de Maria de Médicis.

O veterano ator Milton Gonçalves interpreta Orlando, um pai de família deprimido com a repentina morte de sua mulher Neuza (Zezé Motta). Para superar a tristeza e seguir em frente com sua família, ele vai reencontrar a alegria de viver ao ter a oportunidade de se vestir de Papai Noel.

Também estão no elenco, Camila Pitanga, Luciano Quirino, Gabriely Mota, Fabrício Boliveira, Tony Tornado, Ícaro Zulu, e ainda conta com participações especiais de Aracy Balabanian, Francisco Cuoco, Alice Wegmann e Zezé Polessa.

PÁGINAS DA HISTÓRIA

Antecipando as homenagens ao centenário da escritora Clarice Lispector, a TV Cultura preparou, para este sábado, 14, especial apresentado por Adriana Couto. Com exibição a partir das 22h, atração traz entrevista exclusiva com Benjamim Moser, biógrafo de Clarice. Além disso, público vai conferir a última entrevista concedida pela escritora, ao repórter Julio Lerner, em 1977, em que revela traços importantes de sua personalidade, que ajudam a compreender quem era essa mulher, que nasceu na Ucrânia, mas que se dizia “brasileira e pernambucana”.

ATRAÇÕES DE PESO

Em ritmo de fim de ano, o programa Altas Horas deste sábado, 14, terá a participação de Alceu Valença, padre Marcelo Rossi, Karol Conka, Gustavo Mioto, Linn da Quebrada, Tony Gordon e Walter Casagrande. No comando da atração, Serginho Groisman. Homenageado em exposição no Itaú Cultural, em São Paulo, o pernambucano Alceu Valença marca sua presença no programa revelando segredos de seu estilo, que marca suas canções, como Anunciação, de 1986. Já o padre Marcelo Rossi relembra momentos divertidos e alguns inusitados de sua trajetória. O ex-jogador Casagrande participa fazendo um balaço do ano no esporte.

BOA DE PAPO

Cláudia Raia é a convidada deste sábado da série Atos, que vai ao ar às 21h30, na TV Brasil. A atriz bate um papo com estudantes de interpretação, sob mediação do apresentador Bruno Barros, revelando momentos de sua trajetória artística.

PELOS RINCÕES

A GloboNews exibe neste domingo, 15, às 20h30, o documentário Cabeça de Cachorro, que percorre São Gabriel da Cachoeira (AM), fronteira com a Colômbia e Venezuela, região mais indígena do País, com 23 etnias. A repórter Julia Arraes e sua equipe percorrem o Alto Rio Negro para registrar a relação entre os indígenas, suas crenças, tradições, língua, comida, hábitos e convivência.

VEM POR AÍ

Produção da HBO Europe e baseada no romance de Fernando Aramburu, minissérie Pátria estreia em maio no canal HBO e na HBO GO. Em oito episódios, é uma criação de Aitor Gabilondo.

TURMA DO BARULHO

A temporada 2020 do reality De Férias Com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias vai estrear no dia 9 de janeiro, às 22h, na MTV. Em dez episódios, terá Gabi Prado como apresentadora e vai reunir os participantes da quarta e da quinta temporadas para comentar e reviver momentos que marcaram o evento.