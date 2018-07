Mickey e sua turminha estão de volta e em alta velocidade, no Disney Junior

Criado por Walt Disney e o desenhista Ub Iwerks em 1928, Mickey Mouse está prestes a completar 90 anos. Muitas serão as homenagens, afinal é um personagem que divertiu várias gerações pelo mundo e ainda continua fazendo sucesso com a criançada.

Entre os diversos produtos com o querido ratinho, chega nesta segunda, às 20h, ao canal Disney Junior, a segunda temporada de Mickey: Aventuras Sobre Rodas. Acompanhado pelos seus inseparáveis amigos Minnie, Pateta, Margarida e Donald, Mickey terá também a companhia dos divertidos Pluto, Tico e Teco, Clarabela e João Bafo de Onça, entre outros.

Nesta nova temporada, Mickey e sua turminha vão pilotar seus veículos personalizados e participar de competições na cidade Morro Legal e em outras pistas.

E tem algumas surpresas, como a participação de personagens diferentes, como a Bia, que será dublada pela piloto de Stock Car Bia Figueiredo. E, além dela, outros corredores também fazem parte dessa equipe de dubladores, como Takuma Sato e Pippa Mann.

A programação do Disney Junior é direcionada a crianças entre 2 e 5 anos. E, além da série Mickey Aventuras Sobre Rodas, tem também Puppy Dog Pals, A Guarda do Leão, Vampirina, Doutora Brinquedos, Capitão Jake e os Piratas da Terra do Nunca, Miles do Amanhã, A Xerife Callie no Oeste, Zou e Henry Monstrinho. Sem falar no Ursinho Pooh e de conteúdos do Disney Princesa, como o filme Valente e a série Princesinha Sofia. Além disso, exibe ainda as produções latino-americanas Parquinho, Junior Express, Art Attack e Morko e Mali.

**

Ana Maria Machado participa do episódio desta segunda, 2, da série Super Libris, que irá ao ar às 21h, no SescTV. A escritora fala sobre a importância da obra de Monteiro Lobato (1882-1948) e seu legado para as novas gerações. Ela destaca também a representatividade feminina da personagem Emília.

**

Nesta segunda, 2, dia em que o Brasil entra em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo para enfrentar o México, o programa Debate Final Especialistas, da Fox Sports, coloca em sua bancada Jô Soares, Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Vagner Mancini e Thiago Larghi. O horário é 22h30.