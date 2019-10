Michael Douglas e Alan Arkin estão de volta na segunda temporada de O Método Kominsky

A Netflix estreia nesta sexta, 25, a segunda temporada de O Método Kominsky. Novamente com Michael Douglas (como Sandy Kominsky) e Alan Arkin (como Norman Newlander), a elogiada série criada por Chuck Lorre (Two and a Half Men) trata de temas como a amizade e o amor na terceira idade. A nova temporada contará com 8 episódios.

SAMBA ENTRE AMIGOS

O Música na Band exibe nesta sexta-feira, 25, às 22h45, o show Alma Brasileira, de Diogo Nogueira, numa homenagem ao samba. Gravado no Rio, o espetáculo reúne músicas de importantes compositores e de amigos que fazem parte da carreira do cantor, como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. O repertório traz ainda sucessos de Cazuza, Milton Nascimento e Gonzaguinha.

TATI ZAQUI NO ‘MTV HITS’

Tati Zaqui vai comandar o próximo MTV Hits, que será exibido nesta sexta, 25, a partir das 17h30. No quadro Invasão de Celulares, ela terá de mostrar para quem mandou a última mensagem no WhatsApp, a foto mais antiga do álbum, qual foi a última música que escutou e qual a última anotação do bloco de notas. Tati também preparou um TOP 3 Chega a Manteiga Derrete com Justin Bieber, Anitta feat. Vitão e PK feat. Ludmilla.

ARTE PERNAMBUCANA

O Visceral Brasil – As Veias Abertas da Música, que vai ao ar na TV Brasil à meia-noite desta sexta, 25, para sábado, 26, vai homenagear João do Pife, personalidade emblemática da cidade pernambucana de Caruaru. Mestre na arte de fazer e tocar o pífano, João enaltece o instrumento de sopro feito de bambu.

PREMIADO TELEFILME

O canal TV5MONDE estreia nesta sexta-feira, 25, às 20h30, o premiado telefilme francês O Anúncio, dirigido por Julie Lopes Curval. Na trama, após responder a um anúncio, Annette conhece Paul, um agricultor do interior da França. Ela deixa tudo para trás e se muda para a fazenda de Paul com o filho, Éric. Mãe e filho se adaptam ao novo ambiente, mas Nicole, a irmã de Paul, é hostil com eles.

BUSCA DA FELICIDADE

O Globo Repórter desta sexta-feira, 25, fala sobre a busca da felicidade e como ela se traduz em objetivos, exercícios e também em uma disciplina de faculdade. Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os repórteres Beatriz Castro e Helter Duarte mostram o professor Bruno Severo, responsável pelas aulas de Felicidade. O curso segue o modelo usado pela Universidade de Brasília (UnB), primeira instituição superior pública do Brasil a ter aulas do gênero. O programa vai ao ar logo após a novela A Dona do Pedaço.