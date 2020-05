‘Meu Amigo Totoro’, do Studio Ghibli, é uma viagem ao mundo da imaginação infantil

Animação que conquistou o mundo e chegou há pouco tempo à Netflix Brasil, Meu Amigo Totoro, um clássico do Studio Ghibli, é daquelas para prender a atenção da criançada, mas que certamente faz a família inteira sentar para assistir. Criada e dirigida por Hayao Miyazaki, conta a história das pequenas irmãs Mei e Satsuki e seu pai, que vão morar na área rural, em uma casa velha. A ida para esse local se deve porque a mãe está doente, internada em um hospital próximo a essa nova moradia da família.

Os três chegam à nova casa e precisam se adaptar, o que fica complicado quando as meninas começam a ver seres estranhos, pequenas bolinhas pretas que se movem pela casa, pelos cantos, paredes, teto. Tudo integra a história, que faz essa engenhosa inclusão do que seria algo sobrenatural, mas na verdade tem mais a ver com a imaginação delas.

Em meio a algumas aventuras de Satsuki, que não tem parada, sempre correndo e tentando descobrir novidades. E eis que surge nessas suas viagens, o grande e engraçado Totoro, que pode assustar um pouco, mas logo vai se transformar em um amigo e tanto.