Mensagem de fim de ano da Globo une elenco em abraço usando técnicas de animação

Em ano tão incomum como este, vimos os eventos culturais tendo de adaptar ao isolamento social, ponto fundamental para evitar maior contágio pela covid-19. As alternativas encontradas foram as mais variadas e inusitadas, mas que funcionaram bem para o momento. A televisão não ficou de fora, brecou programas e novelas, conseguindo se manter o melhor possível. Agora, com o ano acabando, a TV Globo começou a exibir a sua tradicional Mensagem de Fim de Ano, que foi adaptada de forma criativa, evitando o contato físico entre os seus profissionais.

O tema do vídeo é um convite para o abraço, mas um abraço possível, mas distante. Com uma mensagem de um futuro melhor, a produção usou técnicas variadas, com os personagens reais e também transformados em desenho, modelados em massinha ou em uma colagem.

Com a tradicional música ao fundo, com algumas adaptações relacionadas ao momento, ouvimos a voz de Regina Casé narrando um texto. Por causa da pandemia, o número de atores, jornalistas e apresentadores é reduzida. E o filme começa com o elenco em telas, dispostas em um grande estúdio, que vão pulando para fora e sendo transformados em bonecos, marionetes e personagens, se abraçando e passando a mensagem de esperança.