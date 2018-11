Mensagem de fim de ano da Globo leva o público para dentro de uma caixinha de música

CAIXINHA DE MÚSICA

A Globo começa a exibir no domingo, 25, sua mensagem de fim de ano, que terá, entre outras atrações, a presença da apresentadora Fátima Bernardes, que dançará ao som de Um Novo Tempo.

Esse ano, a emissora quer fazer um convite para as pessoas sonharem, para reacender a esperança e relembrar que o futuro é feito em parceria. E será dessa forma que se despedirá de 2018 e dará boas-vindas ao novo ano. A promessa do especial é emocionar a todos, com uma produção inédita, que traz uma atmosfera de sonho e, no palco, toda a ação é o interior de uma grande caixinha de música, brinquedo que faz parte da memória afetiva das pessoas.

Para colocar as engrenagens da caixinha de música em movimento, que integram um grandioso cenário e figurino, o elenco foi dividido em diferentes grupos, responsáveis por dar vida ao sonho com ajuda de bicicletas, engrenagens, cordas, roldanas, manivelas e um grande cilindro, todos interligados e interdependentes. Quando acionados em conjunto, as peças fazem com que a caixinha se ilumine e libere a música que há anos marca as passagens de ano dos brasileiros. Além da programação, conteúdos nas redes sociais e materiais exclusivos para a Internet completam o pacote da Mensagem de Final de Ano da Globo em 2018.

VIDA EM REVISTA

Na segunda-feira, 26, às 22h35, rola no Curta! estreia do documentário Com a Palavra, Arnaldo Antunes, que tem direção de Marcelo Machado. No transcorrer de 70 minutos, o músico e poeta revisita seus mais de 30 anos de carreira, desde o começo nos Titãs, passando pela carreira solo e ainda a parceria que ainda mantém com Carlinhos Brown e Marisa Monte, formando os Tribalistas. Produção também poderá ser vista na terça-feira, às 2h35 e às 16h35, na quarta-feira, às 10h35, e no dia 1.º de dezembro, às 22h30.

SESSÃO ANIMAL

Estreia no domingo, às 16h30, na TV Cultura, a segunda temporada de O Maravilhoso Mundo dos Filhotes Caninos. O programa mostra produções da BBC, que trazem um olhar próximo sobre o mundo brincalhão e animado dos cãezinhos. E acompanha as muitas aventuras vividas pelos filhotes que, como crianças, iniciam sua vida de descobertas, com travessuras e brincadeiras que conquistam os amantes de animais.

SERES ESPECIAIS

O ator Marco Pigossi integra o elenco da série original australiana Tidelands, que tem estreia marcada para 14 de dezembro na Netflix. Feita em oito episódios, trama acompanha a história de uma jovem que volta a sua pequena vila de pescadores após dez anos distante. Nesse retorno, a garota verá que há no local um mistério envolvendo o povo conhecido como tidelands, que é metade sereia e metade humano. Em meio a essa descoberta, há ainda o sinistro desaparecimentos de pescadores.

RISO SOLTO

No programa Cinejornal deste sábado, 24, que vai ao ar às 21h, no Canal Brasil, a apresentadora Simone Zuccolotto vai entrevistar a atriz Maria Clara Gueiros. A atriz fala de seu momento profissional, que inclui Tudo Acaba em Festa, de André Pellenz, além de seus filmes ainda inéditos, como Amor Sem Fronteiras, de Marcelo Santiago, e O Amor Dá Trabalho, de Ale McHaddo.

TIRANDO O CHAPÉU

O padre Fábio de Melo é o convidado do Programa Raul Gil, que vai ao ar a partir das 14h15, no SBT. Ele estará no quadro Pra Quem você Tira o Chapéu, sendo desafiado a mostrar para quem tira o chapéu, como o papa Francisco, e para quem não tira, como a corrupção. Além disso, o religioso, que é um sucesso nas redes sociais por seu estilo pop, fala sobre vários temas, religião, claro, política, música, internet, família e a situação atual do Brasil.