Mauricio de Sousa é tema de documentário da National Geographic

O PAI DA MÔNICA

O canal National Geographic estreia no dia 13, às 21h, documentário sobre Mauricio de Sousa, que faz parte da série Bios. Vidas que Marcaram a Sua. A apresentação conta com o humorista Fabio Porchat. Aos 83 anos, o desenhista é responsável pela criação da Turma da Mônica e é reconhecido internacionalmente.

ILUSTRANDO A VIDA

Em fase de produção, a série HQuem – A Arte de Desenhar Histórias vai mostrar o processo criativo de artistas de quadrinhos. Produzido pela FBL Criação e Produção e com direção geral de Rozane Braga, a atração tem estreia prevista para 2020 no canal por assinatura Prime Box Brazil. Feito em 13 episódios, retratará nomes com Eloar Guazzelli (Sítio do Picapau Amarelo), Julia Bax (X-Men) e Gabriel Jardim (Turma do Morro).

TRAJETÓRIA INTENSA

Estreia nesta quinta, 4, no canal Curta!, A Paixão de JL, documentário sobre o artista plástico José Leonilson (1957-1993). Dirigido por Carlos Nader, o filme mostra um recorte do cotidiano de Leonilson, tendo como base um diário, que foi gravando em fita cassete, no qual ele expõe pensamentos, memórias e comentários sobre acontecimentos da época, a relação com o trabalho e o impacto causado pelo diagnóstico do HIV. Tais registros mostram o lado sensível e antenado do artista.

FORA DA REALIDADE

Com direção de Rashid Johnson, Filho Nativo, filme original da HBO Films, é baseado na obra de Richard Wright. Com estreia marcada para segunda-feira, 8, às 22h, no HBO e HBO GO, a obra tem roteiro da dramaturga Suzan-Lori Parks. Na história, um jovem afro-americano, que trabalha como motorista de um rico advogado, terá de fazer escolhas inesperadas.

HERÓIS EM AÇÃO

Para quem já viu a primeira temporada, saiba que a Netflix confirmou a segunda da série The Umbrella Academy. E voltará com seu elenco original – com Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min.

BELEZAS MUNDIAIS

O Film&Arts estreia nesta quinta, 4, às 21h, a série Civilisations, mostrando como a arte define a experiência humana. Feita em nove episódios, foi gravada em seis continentes, passando por 31 países. A produção conta com três especialistas para fazer a análise de mais de 500 obras de arte, que vão mostrar e avaliar itens como o primeiro exército de terracota do imperador chinês, mosaicos bizantinos em Ravena e obra de Michelangelo na basílica de São Pedro.

FALANDO SÉRIO

O ator e diretor Guilherme Fontes participa do programa Sensacional desta quinta, às 22h45, na RedeTV. Em entrevista a Daniela Albuquerque, ele falou da produção do filme Chatô e fez revelações polêmicas.