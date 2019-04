Mauricio de Sousa e Disney fazem crossover de Vingadores: Ultimato e Mônica Toy. Assim, personagens do filme ganham suas versões inéditas e divertidas em toy art e entram para a animação em 2D da turminha. Episódio entrará no canal da Turma da Mônica no YouTube no dia 24 de abril.

SEMPRE ENGRAÇADO

Clássico dos anos 1940, Mr. Magoo está de volta em formato de animação, a partir desta segunda, 15, às 15h10, no Discovery Kids. Sucesso que passou por diversas gerações, já foi série, filme. A atração mostra as divertidas aventuras de um simpático, mas atrapalhado velhinho, baixinho, careca, simpático e um tanto confuso. E tudo porque ele precisa urgentemente de óculos, mas não os usa. Entre as trapalhadas, insiste em chamar de gato o seu cachorro. Nesta produção, surge um personagem inédito, Fizz, um hamster megalomaníaco que quer conquistar o mundo.

MELHOR LONGE

A série Reencontro Fatal estreia nesta segunda, 15, às 22h15, dentro do Investigação Discovery. Programa procura fazer a reunião de pessoas separadas por diversos motivos ao longo da vida, e, após longos anos, se reaproximam. Mas esses reencontros são marcados por acontecimentos trágicos, que culminou em homicídios. Em cada episódio, um caso diferente, com a reconstituição da cena do crime e dos eventos que precederam os assassinatos.

SOLUÇÃO ALTERNATIVA

Começa a ser exibida nesta segunda, 15, a sétima temporada da série The Mentalist, que vai ao ar às 22h30, na TNT Séries. Em uma nova leva de episódios, vamos continuar ao lado de Patrick Jane (Simon Baker), que trabalha com consultor para o departamento de investigações CBI. Para ajudar a resolver casos complicados, Patrick faz uso de seu poder de observação.

AVENTURA EXTREMA

O canal Off estreia nesta segunda, 15, às 21h30, Atlântico Norte Extremo, com o bodyboarder Fabio Aquino e o australiano tricampeão mundial Ben Player em busca de aventura no Atlântico Norte. Eles querem surfar o mar extremo do local, desafiando as ondas geladas e inóspitas da Irlanda, Noruega, Escócia e Islândia. A destemida dupla quer mesmo superar desafios dos mares da região.

ESCOLA DIFERENTE

A Segunda temporada de Escola de Gênios estreia nesta segunda-feira, 15, às 19h30, no canal Gloob. Com episódios inéditos, serie apresenta novos personagens e mostra turma sendo surpreendida com revelações sobre os acontecimentos do fim da temporada anterior.

LETRA E MÚSICA

O jornalista e escritor Eric Nepomuceno retorna ao Canal Brasil nesta segunda, 15, às 22h30, para comandar o Sangue Latino. Série tem como foco artistas brasileiros e argentinos, entre cineastas, atores e escritores. Arnaldo Antunes é o convidado do primeiro episódio.